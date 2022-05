Covid-19 : la barre du million de morts franchie aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont atteint ce jeudi le seuil symbolique du million de morts du Covid-19, selon la Maison-Blanche.

"Nous devons rester vigilants face à cette pandémie et faire tout ce que nous pouvons afin de sauver le plus de vies possible, comme nous l'avons fait avec plus de tests, de vaccins et de traitements que jamais", a indiqué le président américain Joe Biden dans un communiqué.

Le pays est le plus endeuillé du monde par la pandémie, devant le Brésil (plus de 650 000 décès), l'Inde (plus de 520 000), selon les données de l'Organisation mondiale de la Santé. Selon cette même source, plus de 6,2 millions de personnes sont décédées au niveau mondiale après avoir contracté le Covid-19.

Ce même 12 mai, la Corée du Nord a, elle, annoncé avoir détecté sur son territoire le premier cas de Covid-19. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné des mesures de "confinement" à l'échelle nationale, selon les médias d'État.