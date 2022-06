Vague de chaleur anormalement précoce en Espagne, au Portugal et en France cette semaine. Après avoir vécu le mois de mai le plus chaud depuis une centaine d’années, la péninsule ibérique est en alerte depuis ce lundi. Des températures pouvant aller jusqu’à 43 degrés en Espagne et 40 degrés au Portugal sont attendues.

En France, plusieurs incendies et départs de feu ont eu lieu ces derniers jours dans le sud du pays. Et les températures vont encore grimper dans les prochains jours, comme l'explique Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France.

"Nous avons déjà de l'air très chaud présent sur l'Espagne, dit-il. Et l'arrivée progressive d'un système dépressionnaire près de la péninsule ibérique va envoyer cet air très chaud vers la moitié sud de la France. Nous attendons donc des températures très élevées dans le sud-ouest avec 35, 36 degrés sur l'ensemble du territoire. Les journées les plus chaudes devraient être jeudi, vendredi et samedi."

Le manque de précipitations et la hausse des températures a entraîné dans ces trois pays une sécheresse des sols qui fait craindre pour les récoltes et crée des conditions propices aux incendies. A cause du changement climatique, ces vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et précoces.