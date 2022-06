Un gigantesque "diamant" suspendu au-dessus d'un canyon. Cette scène paradisiaque nous provient du sud de la Géorgie où a été inauguré ce spectaculaire pont de verre.

À 280 mètres d'altitude, la traversée du pont requiert avant toute chose une bonne dose de courage.

"Je pense que ce sera l'un des endroits les plus 'Instagrammable', ça fera sans doute le buzz sur internet. C'est tellement beau et je me sens très honorée d'être ici en tant que première blogueuse de voyage", dit Inbar Adan, une blogueuse de voyage qui vient d'Israël.

Toutefois, pour une plus forte dose d'adrénaline, il faut certainement plus que prendre des selfies. C'est pourquoi les plus téméraires peuvent également traverser le pont sur un vélo.

Un projet de 39 millions de dollars

_"C'est incroyable et complètement dingue. C'est fort, mais on ne risque pas de tomber , et on sent le vélo, et on ressent beaucoup de choses, et quand on regarde en bas, c'est, je ne sais pas comment l'exprimer",_dit Gal Gvaral, qui a tenté l'expérience.

La construction du pont a été confiée en 2019 au groupe d'investissement israélo-géorgien Kass Group.

L'entreprise a investi 39 millions de dollars pour construire ce pont de verre au-dessus des gorges vertigineuses de la réserve naturelle de Tsalka.