Les Etats-Unis accentuent le contrôle des armes à feu

Le Président américain a signé la loi en faveur d'un contrôle accentué des armes à feu. "Il y a encore beaucoup de travail à faire mais c'est un jour monumental" a commenté Joe Biden.

Avec cette nouvelle loi qui a été rédigée et soutenue par des membres des partis démocrate et républicain, les acheteurs de moins de vingt-et-un ans seront plus contrôlés et les Etats pourront légiférer pour enlever les armes aux personnes jugées dangereuses. Le texte consacre également plus de douze milliards d'euros à la sécurité dans les écoles et à la santé mentale.

Le Président américain salue la nouvelle loi sur la régularisation des armes

Cette régulation des armes à feu est la plus importante en trente ans dans le pays. Elle fait suite à la tuerie dans une école d'Uvalde, au Texas, où 21 personnes dont 19 enfants ont été massacrés le mois dernier, et à celle dans un supermarché de Buffalo, dans l'Etat de New York, où un suprémaciste a assassiné 10 Afro-américains.

Après avoir signé la loi, Joe Biden est parti pour l'Europe où il doit assister au G7 puis au sommet de l'OTAN. Le Président souhaitait aller plus loin dans la régulation, notamment en interdisant la vente d'armes d'assaut.