Son témoignage a bouleversé le Congrès américain, mais aussi tout un pays. Rescapée de la fusillade d’Uvalde qui a fait 21 morts, Miah Cerrillo, a expliqué aux élus américains comment elle a pu échapper à la mort.

Marquée par ce drame, la jeune fille de 11 ans assure qu'elle ne se sent plus en sécurité à l'école.

Le 24 mai, un lycéen de 18 ans porteur d'un fusil d'assaut a tué 19 écoliers et deux enseignantes dans un établissement scolaire d'Uvalde, une ville à l'ouest de San Antonio.

Le tireur "a dit bonne nuit à mon institutrice et il lui a tiré dans la tête. Ensuite, il a tiré sur certains de mes camarades et sur le tableau", a témoigné Miah Cerrillo lors d'une audition au Capitole sur l'"épidémie de la violence par armes à feu".

"Quand je me suis rapprochée des sacs à dos, il a tiré sur mon ami qui était juste à côté de moi et j'ai pensé qu'il allait revenir dans la pièce", a raconté la petite fille à lunettes dans des propos retransmis par vidéo.

"Donc j'ai pris un peu de sang et je me le suis étalé partout... Je suis restée silencieuse, puis j'ai attrapé le téléphone de mon institutrice et j'ai appelé (le numéro d'urgence) 911."

"Je ne veux pas que ça se reproduise", a-t-elle imploré.

Présent lors de l'audition, son père Miguel a affirmé en larmes que Miah n'était "plus la même petite fille avec qui il avait l'habitude de jouer".

"Les écoles ne sont plus sûres, quelque chose doit vraiment changer", a-t-il supplié.

Des corps d'enfants "pulvérisés", "décapités", "déchiquetés" par les balles

Le Congrès américain, qui débat en ce moment même d'un encadrement limité des armes à feu après des décennies d'inaction, a aussi été confronté au témoignage de Roy Guerrero, pédiatre d'Uvalde, qui a décrit des corps d'enfants "pulvérisés", "décapités", "déchiquetés" par les balles.

Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est si nos politiciens nous laissent tomber par entêtement, par passivité, ou les deux", a-t-il fustigé.

Les parents de Lexi Rubio, une des 19 enfants assassinés à Uvalde, ont également demandé un contrôle renforcé des armes à feu.

"Nous ne voulons pas qu'on pense à Lexi comme à un simple chiffre. Elle était intelligente, compatissante et sportive. Je suis sûre que quelque part, il y a une maman qui nous écoute en ce moment et qui ne peut même pas imaginer notre douleur, sans savoir que notre réalité sera un jour la sienne si nous n'agissons pas tout de suite", a dit Kimberly Rubio, la mère de Lexi.

"_Pour vous c'est politique, pour nous c'est une question de vie ou de mor_t"

Greg Jackson Jr est un survivant d'une fusillade survenue à Washington il y a neuf ans, aujourd'hui il milite pour le contrôle des armes à feu.

"Aujourd'hui les armes sont la première cause de décès chez les hommes noirs et la deuxième cause de décès chez les femmes noires et les hommes latinos, même si c'est un sujet politique pour le Congrès, pour nous, c'est surtout une question de vie ou de mort", a argumenté Gred Jackson Jr.

Le contrôle des armes à feu aux États-Unis

La Chambre des représentants a voté mercredi soir en faveur d'un projet de loi qui interdirait la vente de fusils semi-automatiques aux moins de 21 ans.

Mais à cause de l'opposition des républicains, la proposition a peu de chances de passer au Sénat.

Le président américain Joe Biden a maintes fois promis d'agir contre cet effroyable fléau que les gouvernements successifs ont jusqu'à présent été incapables d'endiguer. Mais dans un pays où près d'un adulte sur trois possède au moins une arme à feu, les conservateurs s'opposent vivement à toute mesure qui pourrait aller à l'encontre des droits "des citoyens respectueux de la loi".

L'étroite majorité du parti de Joe Biden au Congrès ne lui permettant pas d'adopter seul une loi sur les armes, tout le défi est donc de trouver des mesures qui pourraient obtenir l'aval de républicains.