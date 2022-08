Luciano Pavarotti, une nouvelle étoile gravée sur le célèbre Walk of Fame à Hollywood

Le légendaire Hollywood Walk of Fame a dévoilé mercredi une nouvelle étoile, attribuée à titre posthume au ténor italien Luciano Pavarotti pour avoir été "l'un des plus grands chanteurs d'opéra de l'histoire du XXe siècle".

C'est ainsi que le chef d'orchestre américain James Conlon, qui a travaillé à de nombreuses reprises avec Pavarotti, décédé en 2007 à l'âge de 71 ans, l'a décrit lors de la cérémonie.

"Cette nouvelle étoile reconnaîtra Luciano Pavarotti non seulement comme l'un des plus grands chanteurs de l'époque, mais aussi comme l'une des personnalités publiques les plus marquantes de l'histoire récente", a-t-il ajouté.

"Si je pense à tout ce qu'il a accompli, aux chemins qu'il a ouverts, aux succès et à la reconnaissance qu'il a reçus, j'ai le vertige. Cristina Pavarotti Fille de Luciano Pavarotti

Pavarotti a reçu la 2730ème étoile du Hollywood Walk of Fame, décernée par la Chambre de commerce, dans la catégorie spectacle vivant, lors d'une cérémonie à laquelle assistait l'une de ses filles, Cristina Pavarotti, représentant la famille de l'artiste.

"Si je regarde en arrière et que je pense à tout ce qu'il a accompli, aux chemins qu'il a ouverts, aux succès et à la reconnaissance qu'il a reçus, j'ai le vertige", a déclaré la fille du chanteur.

Cristina Pavarotti VALERIE MACON/AFP or licensors

La présidente de la chambre de commerce de Hollywood, Lupita Sánchez Cornejo, a assisté à l'événement et a annoncé que le 24 août serait également la "journée Pavarotti à Hollywood".

"Luciano Pavarotti était l'un des chanteurs d'opéra les plus emblématiques, les plus célèbres et les plus raffinés du XXe siècle. Sa voix incomparable a captivé des générations de fans dans le monde entier. Son héritage vital et artistique représente un patrimoine d'une valeur inestimable, dont la splendeur est universellement reconnue", a déclaré Lupita Sánchez Cornejo, qui a rappelé certains des jalons de l'artiste.

Parmi elles, ses 378 représentations dans les théâtres les plus prestigieux du monde, le concert des Trois Ténors aux thermes de Caracalla, qui a battu des records d'audience, et ses cinq Grammy Awards, entre autres récompenses.