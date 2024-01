Décès de David Soul, star de la série “Starsky et Hutch”

Par Euronews

L'acteur David Soul, qui s'est fait connaître grâce à son rôle dans la série télévisée “Starsky & Hutch” dans les années 1970, est décédé à l'âge de 80 ans.

PUBLICITÉ

Son épouse, Helen Snell, a déclaré vendredi que "David Soul - mari, père, grand-père et frère bien-aimé - est décédé hier après une courageuse bataille pour la vie en compagnie de sa famille".

"Il a partagé de nombreux dons extraordinaires dans le monde en tant qu'acteur, chanteur, conteur, artiste créatif et ami cher, Son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans les mémoires des nombreuses personnes qu'il a touchées", a déclaré son épouse, Helen Snell, dans un communiqué.

David Soul a interprété le détective Ken "Hutch" Hutchinson aux côtés de Paul Michael Glaser dans le rôle du détective David Starsky dans "Starsky & Hutch". La série, diffusée sur la chaîne américaine ABC entre 1975 et 1979, est devenue si populaire qu'elle a inspiré une multitude de jouets pour enfants.

Alors qu’il était au sommet de sa gloire, l’acteur a également connu un succès musical avec le single "Don't Give Up on Us".

David Soul a également joué le rôle de l'animateur de talk-show Jerry Springer, dans la comédie musicale “Jerry Springer, the Opera”, à Londres.

Il a vécu de nombreuses années en Grande-Bretagne, où il a joué plusieurs rôles sur scène. En 2001, il a gagné un procès en diffamation contre un journaliste qui avait qualifié "The Dead Monkey", une pièce dans laquelle il jouait, de pire production qu'il n'ait jamais vue, sans l'avoir vue.

David Soul et Paul Michael Glaser ont fait des apparitions dans le remake sur grand écran de "Starsky & Hutch" en 2004, avec Ben Stiller dans le rôle de Starsky et Owen Wilson dans celui de Hutch.