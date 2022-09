Le cercueil de la reine Elizabeth II est arrivé à Londres

Cinq jours après son décès en Ecosse, la dépouille de la reine Elizabeth II est arrivé à Londres mardi soir, accompagnée à bord d'un avion de la Royal Air Force par sa fille la princesse Anne. Après une nuit au palais de Buckingham, son cercueil sera exposé à Westminster jusqu'aux funérailles le 19 septembre.

Cinq jours après son décès en Ecosse, la dépouille de la reine Elizabeth II est arrivée à Londres mardi soir, sous les regards émus d'une foule réunie pour faire ses adieux à la souveraine.

La dépouille, escortée par la princesse Anne, était embarquée à bord d'un avion royal. Quelques heures plus tôt, l'unique fille de la défunte souveraine, a publié un communiqué pour remercier les personnes qui ont témoigné autant "d'amour et de respect" à sa mère: "J'ai eu la chance d’être aux côtés de ma chère mère pendant les dernières 24 heures de sa vie. Ce fut un honneur et un privilège de l'accompagner dans ses derniers voyages. Être témoin de l'amour et du respect manifestés par tant de personnes a été un moment d’humilité et de réconfort."

À Londres, la dépouille de la souveraine passera une dernière nuit au palais de Buckingham, sa résidence officielle pendant ses 70 ans et sept mois de règne. Puis débutera mercredi le deuxième volet de sa présentation au public, à Westminster, qui devrait voir défiler des centaines de milliers de personnes pendant un peu moins de cinq jours, 24 heures sur 24. Certains ont commencé à faire la queue dès lundi.

De son côté, Charles III s'est rendu plus tôt dans la journée en Irlande du Nord pour recevoir les condoléances des autorités et de la population locales après la mort de sa mère et assister à une cérémonie à la cathédrale Sainte-Anne avant de rentrer à Londres. Une étape délicate sur fond de tensions communautaires… que le nouveau souverain a cherché à apaiser, en allant au contact de la foule.

"Je suis très fière d'être ici aujourd'hui, et j'espère que le roi Charles pourra faire avancer la question de l'Irlande du Nord, et parvenir à une situation où nous pourrons avoir la paix sur l’île pour les générations futures" confie Karen McShane, responsable de l'association LGBT+ Rainbow Project.

Dylan, président de l’association des scouts d’Irlande du Nord, raconte: "J'ai pu lui serrer la main, et j'ai pu lui passer une écharpe de l'Association des scouts d'Irlande du Nord. Il m’a remercié, puis s’est dirigé vers la personne suivante. Il était très sympathique."

Des milliers de personnes se sont spontanément rassemblées depuis le décès d'Elizabeth II devant les palais royaux à travers le Royaume-Uni, afin d'exprimer leurs condoléances. Charles III effectue une tournée dans les quatre nations du Royaume-Uni pour marquer le deuil national : Angleterre, Ecosse, Pays-de-Galles, Irlande du Nord.