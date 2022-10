La situation humanitaire se dégrade en Ukraine, à l'approche de l'hiver

L'urgence humanitaire se poursuit en Ukraine. Alors que près de 7 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays pour fuir les combats, l'approche de l'hiver rend la situation encore plus difficile.

Selon l'ONU, de nombreuses personnes sont actuellement à la recherche d'un abri : " Il y a maintenant 1 million de personnes déplacées dans 5670 lieux qui cherchent un abri temporaire et un soutien, et ont besoin d'aide à l'approche de l'hiver. Les besoins les plus urgents sont des vêtements, des couvertures, des réchauds et du combustible solide", a détaillé en conférence de presse le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric.

Le nombre d'Ukrainiens ayant fui vers d'autres pays est encore plus élevé. Il est estimé à 7,7 millions - selon le Haut-commissariat aux réfugiés.

Le gouvernement ukrainien leur a récemment adressé un message clair : ne rentrez pas chez vous avant le printemps.

Objectif : alléger la pression sur le réseau électrique ukrainien cet hiver, alors que près d'un tiers des infrastructures du pays ont été détruites ces derniers jours par des frappes aériennes russes.

Pour que le réseau électrique reste stable, les autorités ont également exhorté les citoyens à limiter leur consommation.