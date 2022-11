Non à la vie chère! Manifestation à Madrid contre l'inflation et pour une hausse des salaires

Les syndicats espagnols unis contre la cherté de la vie. A Madrid ils étaient des milliers à participer à la marche intitulée "Salaire ou conflit". Ce qu'ils réclament, c'est une augmentation générale des salaires pour faire face à l'inflation, dans un pays où le SMIC est à 1000 euros.

"Nous voulons que les salaires soient égalisés et que la classe ouvrière ait un peu plus de voix, explique une jeune femme. La vérité est que tous les secteurs sont très en retard par rapport à l'inflation et la hausse des prix ."

Selon un rapport de l'organisation caritative Caritas, trois familles espagnoles sur dix n'ont pas les ressources financières nécessaires pour maintenir des "conditions de vie dignes".

"Aujourd'hui, malheureusement, avec la situation actuelle, constate Carmen Troyano 55 ans, sans emploi, l_es salaires ne couvrent pas nos besoins de base. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous réclamons une augmentation des salaires, et le droit de vivre décemment."_

L 'inflation en Espagne a atteint près de 11% en juillet dernier, pour retomber à 7,3% en octobre. Une des plus faibles d'Europe en ce moment, après la France (6,2%). Le patronat négocie des augmentations, mais refuse de les indexer sur l'inflation.