Funérailles des Polonais tués par un missile de défense ukrainien qui s'est égaré

Des funérailles ont été organisées samedi pour l'un des deux hommes polonais qui ont péri dans l'explosion d'un missile près de la frontière avec l'Ukraine, décès qui, selon les responsables occidentaux, semble avoir été causé par un missile de défense aérienne ukrainien qui s'est égaré.

Des roses blanches ont été déposées sur le cercueil en bois de Boguslaw Wos, décrit par l'agence de presse nationale polonaise PAP comme un responsable d'entrepôt de 62 ans. Un porteur de cercueils portait une photo en noir et blanc de lui, tandis qu'un autre portait un crucifix portant son nom.

Wos et un autre homme sont morts mardi à Przewodow, une petite communauté agricole située à 6 kilomètres de la frontière avec l'Ukraine, alors que ce pays se défendait contre un barrage de missiles russes visant l'infrastructure électrique de l'Ukraine.

Des responsables de la Pologne, de l'OTAN et des États-Unis ont déclaré qu'ils pensaient que la Russie était responsable de ces décès, quoi qu'il en soit, car un missile ukrainien ne se serait pas égaré en Pologne si le pays n'avait pas été contraint de se défendre contre les attaques russes.

Une enquête polonaise visant à déterminer la source du missile et les circonstances de l'explosion a été lancée avec le soutien des enquêteurs américains et ukrainiens. Le Pentagone a envoyé une petite équipe d'experts en médecine légale et en munitions explosives sur le site d'impact du missile, a déclaré vendredi un haut responsable de la défense sous couvert d'anonymat.

Lors des funérailles, des officiers des gardes-frontières en treillis ont salué l'arrivée du corbillard à l'église, alors que la neige tombait. Après la messe, les officiers ont joué une marche funèbre, menant une procession jusqu'au cimetière du village, suivie du corbillard et de nombreuses personnes en deuil.

Une garde d'honneur militaire, des officiels polonais et des représentants ukrainiens ont rejoint la famille de l'homme et les membres de la communauté. Le consul général d'Ukraine dans la ville voisine de Lublin a déposé une couronne de fleurs aux couleurs de l'Ukraine, rapporte PAP.

L'autre victime, un conducteur de tracteur de 60 ans, doit être enterré dimanche.