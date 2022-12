La région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine est très largement privée d'électricité ont annoncé samedi les autorités ukrainiennes. Une attaque russe de "drones kamikazes" est en cause. Les infrastructures essentielles, tels que les hôpitaux et les maternités, gardent toutefois accès au courant.

La Russie poursuit par ailleurs son offensive dans les régions de l'est. Les combats les plus actifs ont toujours lieu autour de la ville de Bakhmout, située entre Donetsk et Lougansk.

Ces dernières 24 heures, "l'ennemi a mené cinq tirs de missiles, une vingtaine de frappes aériennes, ainsi que plus de 60 attaques à partir de lance-roquettes", a détaillé le porte-parole des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Shtupun.

Dans une adresse vidéo, le président Zelensky accuse les forces russes d'avoir "détruit" Bakhmout. Près d'un mois après la reprise de Kherson, le Kremlin entend regagner à tout prix du terrain.

La prise de Bakhmout permettrait à Moscou de rompre les lignes d'approvisionnement de l'Ukraine et ouvrirait une voie permettant aux forces russes de poursuivre leur progression vers Kramatorsk et Sloviansk, bastions ukrainiens clés dans la région de Donetsk.