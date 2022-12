Volodymyr Zelensky : "1,5 million d'Ukrainiens sont privés d'électricité à Odessa"

En Ukraine, les combats font rage autour de la ville de Bakhmout, que Moscou tente inlassablement de conquérir sans y parvenir.

La stratégie est la même qu'ailleurs, l'artillerie pilonne la ville dans l'espoir d'un retrait des civils et des soldats ukrainiens. Mais Kyiv résiste.

Les hostilités ont pris ces dernières semaines une importance d'autant plus symbolique pour les responsables russes que la conquête de la ville viendrait après une série d'humiliantes défaites, avec les retraites de la région de Kharkiv (nord-est) en septembre et de la ville de Kherson (sud) en novembre.

Pour certains observateurs, la bataille de Bakhmout illustre avant tout le désir de Moscou d'enregistrer enfin une première victoire après des mois de revers face à une armée ukrainienne, galvanisée par les armes occidentales.

Les derniers succès russes en Ukraine remontent au début de l'été, quand ils avaient pu prendre les villes de Severodonetsk et Lyssytchansk.

Odessa et le sud de l'Ukraine sans électricité après des frappes russes

À l’ouest, des attaques de drones dans la nuit de vendredi à samedi ont laissé une grande partie de la région d’Odessa sans électricité.

Environ 1,5 million d'habitants d'Odessa et de sa région, dans le sud de l'Ukraine, étaient privés d'électricité samedi soir a indiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

"Notre plus grand problème est l'énergie. La situation dans la région d'Odessa est très difficile. Après les frappes de la nuit par des drones iraniens, Odessa et d'autres villes et villages de la région sont plongés dans l'obscurité. À l'heure actuelle, plus d'un million et demi de personnes dans la région d'Odessa sont privés d'électricité", a expliqué le dirigeant ukrainien.

Le ministère ukrainien de la Défense dans son briefing quotidien, avait auparavant accusé la Russie d'avoir mené des frappes avec les drones iraniens dont Téhéran a longtemps nié la livraison à Moscou.

Hiver difficile

Dans la ville de Lyman, récemment libérée par l'armée ukrainienne, les civils tentent de survivre malgré l'hiver. Des habitants vivent depuis plusieurs semaines dans leur cave pour se protéger du froid.

L'occident accuse Moscou "d'utiliser l'hiver comme une arme" de guerre.