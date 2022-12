La vice-présidente grecque du Parlement européen Eva Kaili a été inculpée de "corruption" à Bruxelles, et écrouée. Elle est soupçonnée d'avoir touché de l'argent du Qatar pour influencer des décisions au sein du parlement de l'UE. Que sait-on de cette élue socialiste de 44 ans ?

Eva Kaili est née le 26 octobre 1978 à Thessalonique.

Dans sa jeunesse, elle a d'abord étudié l'architecture à l’université de Thessalonique, avant de bifurquer vers des études de relations internationales et européennes et surtout des cours de journalisme.

Parcours en Grèce

En 2004, elle intègre la chaîne privée MEGA Channel, comme journaliste et présentatrice. Les téléspectateurs découvrent le visage de cette jeune femme, à la mise soignée, aux longs cheveux blonds et au regard perçant. Elle occupera ce poste pendant 3 ans.

En parallèle, elle se lance en politique. Une première expérience à 20 ans, comme conseillère municipale, sous les couleurs du parti Pasok (Mouvement socialiste panhellénique). Portée par le parti socialiste, elle se présente aux législatives de 2004. Sans succès. Elle se fait élire en 2007, devenant à 29 ans, la plus jeune députée du Pasok.

Entre 2012 et 2014, elle est consultante en affaires publiques, responsable du Centre pour l’égalité des sexes au ministère grec de l’intérieur.

Carrière européenne

Son parcours s'internationalise en 2014, avec son élection au Parlement européen, pour le compte du Pasok. Elle intègre alors le groupe des Socialistes et Démocrates (S&D). Parmi ses diverses responsabilités au sein de l'institution européenne, elle est présidente du Comité de l’avenir de la science et de la technologie. Elle s'intéresse notamment aux questions d'intelligence artificielle et de robotique.

En 2019, elle est réélue au Parlement européen, conservant notamment la présidence du Comité de l’avenir de la science et de la technologie et du Centre pour l’intelligence artificielle.

D'après l'organisme BCW qui établit un indice d'influence des membres du Parlement européen, Eva Kaili faisait partie des eurodéputés les plus influents en 2020 et 2021.

Son ascension se poursuit au sein de l'hémicycle. En janvier 2022, elle est élue vice-présidente du Parlement européen dès le premier tour.

Image lisse, figure controversée

La réussite apparemment exemplaire d'Eva Kaili n'est pas exempte de controverses.

"Macédoine du Nord"

Lors de l'accord entre Athènes et Skopje mettant fin à un long conflit sur l'appellation du petit pays balkanique, désormais nommé "Macédoine du Nord", Eva Kaili avait twitté : "J'ai honte. C'est un dommage irréparable pour l'Histoire, la Macédoine et les Grecs". Elle se positionnait alors sur la même ligne que le parti conservateur grec qui s'opposait à cet accord, et considérait que le nom de Macédoine liée à l'histoire d'Alexandre le Grand et à une région du nord de la Grèce ne pouvait être donné à un autre pays.

"Les fainéants"

En 2019, elle avait également déclaré que "les allocations sont pour les fainéants", critiquant les aides sociales distribuées par la gauche radicale (Syriza) pour faire face à la crise économique qui avait mis le pays à genoux et précipité de nombreux Grecs dans la pauvreté.

Le président du parti socialiste grec, Nikos Androulakis a assuré samedi que Mme Kaili "agissait comme un cheval de Troie de la Nouvelle démocratie", la droite au pouvoir.

Eva Kaili et le Qatar

Eva Kaili faisait partie de la délégation visant à développer les relations de l'Union Européenne avec la péninsule arabe. Dans ce cadre, elle s'était rendue au Qatar début novembre, peu avant le début du Mondial de football.

"Aujourd'hui, la Coupe du monde de football au Qatar est une preuve concrète de la façon dont la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays dont les réformes ont inspiré le monde arabe", avait-elle déclaré à la tribune du Parlement européen le 22 novembre.

Ces propos, qui avaient alors suscité des remous dans les rangs de la gauche et des libéraux, sont revenus à l'esprit de nombreux eurodéputés ce week-end après l'annonce de son arrestation.

Dans cette affaire, "est suspecté le versement d'importantes sommes d'argent ou l'offre de cadeaux significatifs à des tiers ayant une position politique et/ou stratégique permettant, au sein du Parlement européen, d'influencer les décisions" de cette institution, a rappelé dimanche le parquet.

Des sacs d'argent en liquide ont été retrouvés au domicile d'Eva Kaili à Bruxelles.

Dès samedi soir, la présidente du parlement européen a décidé d'une première sanction contre Eva Kaili. La vice-présidente grecque s'est vu retirer toutes les tâches déléguées par la présidente dont celle de la représenter dans la région Moyen-Orient.

Vie privée

Eva Kaili vit depuis 5 ans avec l'Italien Francesco Giorgi, son assistant parlementaire, spécialiste des questions de droits humains et des affaires étrangères, de sept ans son cadet.

Lui aussi a été interpellé dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de corruption liés au Qatar.