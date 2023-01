Pier Antonio Panzeri admet sa culpabilité et signe un accord pour partager d'autres "révélations"

Pier Antonio Panzeri, l'ancien eurodéputé soupçonné d'être à l'épicentre du scandale de corruption qui a ravagé le Parlement européen, a signé mardi un accord avec les autorités belges en vertu duquel il admet sa participation criminelle à des pots-de-vin et s'engage à partager des informations "substantielles" susceptibles de aider à faire la lumière sur l'élargissement de l'enquête.

Panzeri a signé un "accord de repentir" pour approfondir sa collaboration avec les autorités, a annoncé le parquet fédéral belge. Il s'agirait d'un "développement important".

"Cet accord fait référence à un engagement par lequel un repenti doit faire des déclarations substantielles, révélatrices, véridiques et complètes concernant l'implication de tiers et, le cas échéant, sa propre implication concernant des infractions pénales dans l'affaire couverte", a déclaré le bureau du procureur. dit dans un communiqué.

En vertu du mémorandum, Panzeri s'engage à partager des détails sur le modus operandi du réseau de corruption présumé, les structures financières et les accords avec d'autres pays, ainsi que l'identité des parties prenantes et des personnes "connues et inconnues" qu'"il admet avoir soudoyées".

L'enquête porte sur un système présumé d'argent contre faveur impliquant de "grosses sommes d'argent" versées par un pays du golfe Persique, largement identifié comme le Qatar, dans le but d'influencer l'élaboration des politiques de l'Union européenne. Le Maroc est apparu ces dernières semaines comme un acteur présumé de l'opération de corruption. Le Qatar et le Maroc nient vigoureusement ces allégations.

Depuis que le scandale a éclaté, des aveux divulgués et des reportages dans les médias ont suggéré que Panzeri, un socialiste italien à trois mandats qui a quitté le parlement en 2019, a agi comme le principal intermédiaire entre les sacs d'argent et les locaux de l'hémicycle. Plus de 600 000 € en espèces auraient été retrouvés à son domicile.

Panzeri est en prison depuis la mi-décembre, accusé de participation à une organisation criminelle "en tant que chef", de blanchiment d'argent et de corruption "active et passive".

Les trois autres personnes actuellement détenues sont l'eurodéputée grecque Eva Kaili, son compagnon Francesco Giorgi et le directeur de l'ONG Niccolò Figà-Talamanca. Les autorités belges ont demandé la levée de l'immunité de deux eurodéputés socialistes supplémentaires : Marc Tarabella (Belgique) et Andrea Cozzolino (Italie).

En échange de cette coopération, Panzeri recevra une une peine de prison qui n'excédera pas un an ferme, a annoncé son avocat Laurent Kennes, une amende et la confiscation de ses avoirs saisis, que le procureur estime à un million d'euros.

"C'est la deuxième fois dans l'histoire judiciaire belge, depuis l'introduction de la loi dite 'pentiti' (pentiti regret, en référence à la loi italienne permettant les enquêtes sur la mafia), que ces poursuites aboutissent à la signature d'un mémorandum", a indiqué le parquet. Aucun autre détail n'a été mentionné dans le communiqué de presse.

Qui est Pier Antonio Panzeri ?

Élu pour la première fois en 2004, Panzeri a passé la majorité de sa carrière en tant que législateur européen sur l'emploi, les droits sociaux, les affaires étrangères, la sécurité mondiale et l'aide au développement. Il a présidé la délégation pour les relations avec les pays du Maghreb de 2009 à 2017. Il est ensuite devenu président de la Sous-Commission des droits de l'homme, poste qu'il a occupé jusqu'à son départ du parlement en 2019.

En tant qu'ancien député européen, Panzeri avait droit à un badge d'accès permanent aux locaux du parlement. En septembre 2019, quelques mois seulement après les élections européennes, Panzeri a fondé une organisation à but non lucratif à Bruxelles appelée Fight Impunity, dont le but déclaré est de "promouvoir la lutte contre l'impunité pour les violations graves des droits de l'homme et les crimes contre l'humanité".

Fight Impunity, qui ne figure pas sur le registre de transparence de l'UE - une base de données sur laquelle les individus et les organisations qui tentent d'influencer le processus législatif et de mise en œuvre des politiques de l'UE sont censés être répertoriés - partage la même adresse qu'une autre ONG, No Peace Without Justice.

Kaili et Giorgi ont tous deux pointé du doigt Panzeri en tant que responsable des échanges d'argent. Les autorités belges pensent que l'épouse de Panzeri, Maria Dolores Colleoni, et sa fille, Silvia Panzeri, étaient au courant du lobbying illicite et ont demandé leur extradition d'Italie. Les deux femmes nient les accusations.