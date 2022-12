Trois enfants meurent dans un lac gelé au Royaume-Uni en pleine vague de froid

Trois enfants sont morts après être tombés dans un lac gelé dans le centre de l'Angleterre, touchée par un épisode de froid sévère avec d'importantes chutes de neige et du gel qui perturbent les transports, en particulier autour de Londres.

Âgés de huit, 10 et 11 ans, ces trois garçons qui avaient été repêchés dimanche après-midi en arrêt cardiaque par les secours dans un lac à Solihull, près de Birmingham, "n'ont pas pu être réanimés", a indiqué lundi la police des West Midlands.

Un quatrième garçon, âgé de six ans, qui avait été repêché en même temps qu'eux, se trouve toujours "dans un état critique à l'hôpital", a-t-elle précisé.

Vague de froid intense

"Comme vous pouvez l'imaginer, les familles sont complètement effondrées. Le fait d'être si proche de Noël (...) ajoute à la tragédie", a indiqué Richard Harris, de la police des West Midlands lors d'un point pressee.

Les recherches se poursuivent pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autre victime car des témoignages ont indiqué qu'il y aurait pu avoir jusqu'à six personnes tombées à l'eau.

"Nous n'avons été contactés par personne suggérant que quelqu'un d'autre serait porté disparu, mais jusqu'à ce que nous soyons sûrs à 100%, nous poursuivrons les recherches tout au long de la journée", a expliqué M. Harris.

Cet incident "nous rappelle les dangers" des plans d'eaux pendant l'hiver, a aussi souligné le responsable des pompiers locaux Richard Stanton lors de ce même point presse.

"Les lacs gelés, les étangs, les canaux et les réservoirs peuvent sembler charmants, mais ils peuvent s'avérer mortels", a-t-il ajouté, appelant les familles à rappeler aux enfants les "dangers de la glace (...) afin d'éviter que cela ne se reproduise".

Le Royaume-Uni connaît une vague de froid particulièrement intense depuis plusieurs jours, avec des températures ayant chuté jusqu'à -15,6 degrés Celsius à Braemar, dans le centre de l'Ecosse.

"Nuit la plus froide"

La nuit de dimanche à lundi a été "la nuit la plus froide depuis le début de l'année", a indiqué le service national de météorologie (Met Office), qui a publié des bulletins d'alerte jaune à la neige, au brouillard et au gel, notamment dans le sud-est et le sud-ouest du pays, ainsi que le nord de l'Ecosse.

Ces mauvaises conditions météo ont créé d'importantes perturbations dans les transports dans plusieurs régions, dont la capitale.

Les aéroports de Stansted (nord de Londres) et Gatwick (sud) ont ainsi dû fermer leurs pistes dans la nuit de dimanche à lundi pour les déneiger et de nombreux vols ont été annulés.

Des dizaines de passagers bloqués dans les aéroports de la capitale britannique ont posté sur les réseaux sociaux des vidéos montrant les pistes de décollage sous la neige, les avions bloqués au sol.

La circulation automobile était également très perturbée sur les grands axes autour de Londres, avec des embouteillages importants du fait de la neige et du verglas sur les routes, tandis que les passagers du rail subissaient eux aussi d'importants retards et des annulations.

Certaines écoles sont aussi restées fermées lundi matin.