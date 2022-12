La guerre en Ukraine, le 13 décembre 2022, cartes à l'appui

Les forces russes continuent de consolider la composition de leurs forces dans l'est de l'Ukraine afin de résister aux contre-offensives ukrainiennes en cours près de la région de Kharkiv et Luhansk et de soutenir les efforts offensifs dans la région de Donetsk, indique l'Institut pour l'étude de la guerre dans son dernier rapport.

Les forces russes ont mené des contre-attaques limitées près de Svatove afin de regagner les positions qui avaient été perdues.

selon les bloggers russes, le front de Kreminna, en particulier le long de la ligne Makiivka-Kreminna, est l'axe d'avancée le plus difficile en Ukraine, en plus de Bakhmut.

Les forces russes ont poursuivi leurs attaques terrestres autour de Bakhmut. L'Institut de l'étude de la guerre citant un responsable militaire américain anonyme rapoorte que les forces du Groupe Wagner et les forces russes sont engagées dans des batailles intenses pour Bakhmut et engagent des ressources importantes pour maintenir le rythme, mais les forces ukrainiennes "continuent de tenir la ligne."

Le ministre ukrainien de la Défense a déclaré que l'Ukraine avait l'intention de poursuivre les contre-offensives au cours de l'hiver 2022-2023,

Pendant ce temps, les forces ukrainiennes ont continué à cibler les actifs militaires et les plates-formes logistiques russes le long des lignes de communication terrestres, critiques dans le sud de l'Ukraine.

Les forces ukrainiennes auraient endommagé un pont très important à l'extérieur de la ville méridionale de Melitopol. C'est une ville considérée comme un objectif clé pour Kiev, vitale pour la défense par la Russie du territoire qu'elle détient dans le sud, y compris la Crimée.

Le pont est essentiel pour le réapprovisionnement des forces russes dans le sud de l'Ukraine, car il fait partie d'une autoroute qui, depuis la Russie, longe la côte sud de l'Ukraine en passant par Marioupol, Berdiansk et Melitopol.

L'augmentation de la pression ukrainienne sur les forces russes à Melitopol semble suivre un schéma similaire à celui utilisé à Kherson avant sa libération, en ciblant à la fois les troupes et les lignes d'approvisionnement russes, y compris les liens logistiques vers la Crimée.