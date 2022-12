Conférence de soutien à l'Ukraine : l'aide doit "arriver en temps réel sur le terrain"

Emmanuel Macron et Olena Zelenska, l'épouse du président ukrainien, étaient réunis à Paris ce matin pour une conférence internationale destinée à soutenir financièrement l'Ukraine face à l'invasion russe.

Objectif : aider le pays à surmonter l'hiver, alors que l'armée de Moscou a détruit de nombreuses infrastructures énergétiques ukrainiennes. Et le soutenir dans sa reconstruction, estimée en juin dernier à 350 milliards d'euros par la Banque mondiale.

Les pays du G7 se sont mis d'accord pour créer une plateforme destinée à coordonner l'aide financière, ce qu'a confirmé Emmanuel Macron :

"Nous avons besoin que les choses arrivent concrètement sur le terrain et nous avons appris des conflits passés. Et donc, au delà des conférences où on annonce des montants, il nous faut une coordination très étroite avec des points de contact dans tous les pays pour que l'aide arrive en temps réel sur le terrain. Nous pouvons annoncer aujourd'hui la mise en place d'un mécanisme renforcé de coordination de l'aide internationale."

Intervenant par visioconférence, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie cherchait, non seulement à détruire l'Ukraine, mais aussi à provoquer une crise migratoire en Europe :

"Lorsque la stabilité énergétique de l'Ukraine sera garantie pendant toute la période hivernale, lorsqu'il sera garanti qu'il n'y aura pas de nouvelles vagues de migration massive de notre pays vers les vôtres, alors les Russes n'auront plus aucun intérêt à poursuivre leurs frappes, à provoquer des coupures de courant ou à trouver des armes en Iran ou ailleurs. Et ils devront enfin penser à mettre fin à l'agression."

Ces dernières semaines, les frappes régulières de l'armée russe sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont privé d’électricité et d'eau potable des millions d'habitants, alors que les températures la neige et le froid sont là. Volodymyr Zelensky a réclamé une aide d'urgence d'au moins 800 millions d'euros pour le secteur énergétique.