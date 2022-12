Cuba : autorisées à boxer, les femmes montent sur le ring

Quatorze Cubaines ont brisé les tabous du sport de haut niveau de l'île en montant sur un ring de boxe, samedi, à La Havane. Elles ont été sélectionnées pour former la première équipe féminine cubaine de boxe.

La boxe féminine a été autorisée à Cuba il y a seulement deux semaines. Les boxeuses cubaines ont souffert de préjugés et se sont entraînées sans aucun soutien. Certaines n'étaient même pas autorisées à entrer dans certains centres d'entraînement du pays.

"Il y a un dicton qui dit qu'il n'est jamais trop tard, quand le bonheur est bon", Namibia Flores, la première femme à avoir commencé un entraînement de boxe systématique il y a deux décennies et qui a dû supporter l'incompréhension des autorités pour son intérêt pendant des années.

"J'aurais aimé avoir 25 ans", a déclaré Mme Flores. Aujourd'hui, à 46 ans, elle est une sorte d'inspiration pour ses collègues qui ont démontré leur puissance sur le ring ce samedi et qui, depuis un coin, les a encouragés et conseillés. "Tout dépend du cœur de l'athlète et de la passion qu'elle ressent pour l'art, le sport" a ajouté Flores.

La boxe est le sport qui a apporté le plus de médailles olympiques à Cuba - 78 dont 41 d'or - mais toujours dans la catégorie masculine, alors que la boxe féminine se heurte depuis des décennies aux interdictions et aux préjugés des plus hautes instances du pays.

L'absence d'une équipe féminine était même désapprouvée à l'époque par l'Association internationale de boxe, qui s'était jointe aux appels en faveur de la promotion de la boxe féminine.

Dans les combats de samedi, il y avait des femmes de plusieurs provinces comme La Havane, Guantanamo, Villa Clara et Holguin, de 50 kilos à plus de 80.

Cuba a développé le sport amateur depuis les années 60, dans le feu des changements politiques et sous l'égide de l'État, bien que ces dernières années aient commencé à permettre la professionnalisation des athlètes surtout dans les disciplines les plus réussies comme le baseball et la boxe.

Début décembre, lorsque la décision d'ouvrir la boxe féminine et d'organiser ces compétitions sélectives a été annoncée, les directeurs ont également informé qu'il y aura des plans de promotion : d'un tournoi national en novembre au recrutement d'adolescents pour commencer les cours dans les écoles de haute performance, la carrière cubaine de tous les sports.

"C'est formidable pour moi. J'étais vraiment impatient ", a déclaré Legnis Cala, 31 ans et 60 kilos, l'un des combattants présélectionnés - il y avait initialement 48 inscrits - qui est finalement monté sur le ring ce samedi.

Legnis Cala s'entraîne depuis sept ans. "Nous pensions que ce jour serait arrivé plus tôt. Il a fallu du temps, mais il est maintenant là, et je suis très heureux d'être ici", a déclaré Cala.