Chaque jour, ils sont des centaines à traverser la frontière roumano-ukrainienne pour économiser quelques euros. La baisse des prix en Ukraine pousse des Roumains à parcourir des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner, en carburent et nourriture, chez leur voisin en guerre depuis près de 10 mois.

"Nous avons acheté des sodas, des pièces automobiles de rechange. Le prix ne diffère pas beaucoup, mais c'est toujours ça de pris. Il n'y a rien d'autre, pas d'électricité. et tellement de pauvreté", racontent deux roumains le coffre et la banquette arrière remplis.

Une fois par semaine, Floarea roule plus de 70 kilomètres pour traverser la frontière et faire ses courses. "J'ai fait le plein de diesel et des provisions pour la maison." Elle poursuit, "j'ai juste acheté quelques briquets, deux ou trois sacs de céréales, des vêtements, de la nourriture".

"Séduits par les prix bas, des Roumains du nord-est du pays font leur shopping en Ukraine malgré la guerre. Pour Noël, ils achètent de la nourriture, des bonbons, de l'essence et pour certains même des cadeaux. Les postes-frontières sont désormais plus fréquentés que d'habitude. Si bien que les Roumains doivent faire la queue pendant plusieurs heures pour rentrer dans leur pays" conclue Carmen Ciocan, journaliste Euronews en Roumanie.