Dès l'annonce de la disparition du "Roi" Pelé, des réactions du monde entier ont fusé, notamment sur les réseaux sociaux. Tour d'horizon.

Le monde du football

Kylian Mbappé

"Le roi du football nous a quittés, mais son héritage ne sera jamais oublié, repose en paix, Roi", a écrit en anglais sur Twitter la superstar du PSG et de l'équipe de France Kylian Mbappé, souvent comparé à Pelé pour sa précocité.

Neymar

Pelé "a fait du football un art", a déclaré sur Instagram Neymar, son héritier au sein de la sélection brésilienne.

"Avant Pelé, le football était juste un sport. Pelé a tout changé, il a fait du football un art (...), il a donné une voix aux pauvres, aux Noirs, et surtout: il a donné de la visibilité au Brésil", a écrit l'attaquant du Paris SG dans un message illustré d'une photo du "Roi" du football portant une couronne.

Lionel Messi

"Repose en paix, Pelé", a réagi Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde de football avec l'Argentine.

Le septuple Ballon d'or a publié son message sur Instagram, en légende de trois photos: deux de lui-même avec Pelé et une autre du légendaire Brésilien célébrant un but en finale de la Coupe du monde 1970 au Mexique.

Cristiano Ronaldo

Pelé a été "une source d'inspiration pour tellement de millions" de personnes, "une référence hier, aujourd'hui et demain", a réagi la superstar portugaise Cristiano Ronaldo.

"L'affection dont il a toujours faite preuve à mon égard a été réciproque dans tous les moments, même à distance", a écrit l'attaquant portugais sur son compte Instagram, en exprimant "la douleur qui touche actuellement tout le monde du football".

"L'éternel Roi Pelé" ne sera "jamais oublié et sa mémoire perdurera pour toujours en chacun de nous, passionnés de football", a ajouté le quintuple Ballon d'Or.

Didier Deschamps

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps s'est également exprimé. "Avec la disparition de Pelé, le football perd l'une de ses plus belles légendes, si ce n'est la plus belle. Comme toutes les légendes, le Roi semblait immortel. Il a fait rêver et continuait à faire rêver des générations et des générations d'amateurs de notre sport. Qui n'a pas rêvé, enfant, d'être Pelé ? Avec son numéro 10, il a mis sa virtuosité technique, son audace, sa créativité au service de ses équipes".

Franz Beckenbauer

"Le football a perdu aujourd'hui le plus grand de son histoire, et moi un ami unique", a réagi l'ancienne star du football allemand, Franz Beckenbauer.

"Le football t'appartiendra à jamais. Repose en paix", a-t-il ajouté dans un communiqué diffusé par le Bayern Munich. A noter que Le Kaizer (surnom de Beckenbauer) fut le coéquipier de Pelé dans l'équipe américaine du Cosmos de New York en 1977.

FIFA

La Fédération internationale de football (FIFA) a rendu hommage à Pelé, "l'immortel à jamais avec nous", dédiant son site internet à la mémoire du Brésilien.

"On le surnomme le Roi et son visage est sans doute l'un des plus célèbres de la planète football. Nommé en son temps plus grand joueur du 20e siècle par la FIFA, Pelé s'est taillé une place à la mesure de son immense talent dans la légende du football mondial."

Les dirigeants politiques

Lula da Silva

"Peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi loin que lui", a ajouté Lula, qui sera intronisé dimanche, en publiant plusieurs photos de lui et de l'attaquant de légende.

Alberto Fernandez

"Un des plus grands footballeurs de l'histoire nous a quittés. Nous nous souviendrons toujours de ces années où Pelé a ébloui le monde par son talent", a écrit le président argentin, Alberto Fernandez, connu pour être un grand amateur de football.

Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a salué la mémoire du "Roi" Pelé, via un tweet.

Barack Obama

L'ancien président des Etats-Unis Barack Obama a réagi sur Instagram, à la disparition de Pelé.

Il "était l'un des plus grands joueurs ayant pratiqué le +beau jeu+. C'était aussi l'un de sportifs les plus connus au monde, il a compris le pouvoir du sport pour rassembler les peuples".