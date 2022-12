Benoit XVI : François rend hommage à une personne "si noble et si bonne"

Il a attendu la messe du Te Deum celle qui clôture l'année pour rendre hommage à son prédécesseur. Quelques jours auparavant, le Pape François avait appelé à prier pour le Pape émérite Benoît XVI. Alors le jour de sa mort, l'émoi est tout particulier :

"C'est avec émotion que nous nous souvenons d'une personne si noble, si bonne. Et nous ressentons dans nos cœurs tant de gratitude : envers Dieu pour l'avoir donné à l'Église et au monde, envers lui, pour tout le bien, qu'il a fait et surtout pour son témoignage de foi et de prière, surtout dans ces dernières années de sa vie retirée"

Benoît XVI : un pape aimé et controversé

Tantôt novateur, tantôt conservateur. Il a pu choquer par ses propos sur l'homosexualité ou encore le sida. Il est aussi l'un des premiers à avoir dénoncé les abus sexuels dans l'Église. Moins populaire que son prédécesseur Jean-Paul 2, il a marqué par son coup d'état de 2013 année de sa renonciation.

" Il laisse entre guillemets le souvenir d'un pape qui pour la première fois a osé prendre sa retraite.", admet un italien venu se recueillir au Vatican.

Un pape dont on se souvient aussi dans son Allemagne natal. Joseph Ratzinger est né dans un petit village de Bavière où les cloches ont retenti aujourd'hui. L'ultime hommage sera rendu au Vatican jeudi. Ses obsèques seront célébrées par le Pape François.