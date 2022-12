Guerre en Ukraine : les drones jouent un rôle majeur

Alors que les combats font rage dans la région de Donetsk, en Ukraine, les forces russes autour de la ville de Bakhmout seraient épuisées.

C'est en tout cas ce qu'affirment les troupes ukrainiennes qui s'appuient sur leurs vastes opérations de reconnaissance aérienne pour suivre les mouvements de l'ennemi.

Sur la ligne de front, une unité de drones d'élite connue sous le nom de "Les ailes de Madyar" fournit des informations en temps réel aux batteries d'artillerie ukrainiennes.

Volodymyr Zelenskyy assure que les forces de son pays "tiennent leurs positions" dans le Donbass et "avancent progressivement" dans certaines zones.

Volodymyr Zelensky, président ukrainien : "Cette année, nous n'avons pas seulement préservé notre défense aérienne - nous l'avons rendue plus forte que jamais. Mais dans l'année qui vient, la défense aérienne ukrainienne deviendra encore plus forte, encore plus efficace. La défense aérienne ukrainienne peut devenir la plus puissante d'Europe et elle garantira la sécurité non seulement de notre pays, mais aussi de tout le continent."

Par ailleurs, la défense territoriale et les gardes-frontières ukrainiens ont effectué un entraînement dans la région de Volyn, près de la frontière avec le Bélarus.

Une précaution au cas où le régime de Minsk, allié indéfectible de Moscou, décide d'intervenir directement dans le conflit.