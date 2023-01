Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a affirmé mercredi matin que ses combattants ont pris le contrôle de la ville ukrainienne de Soledar après les intenses combats de cette semaine, ajoutant que des "batailles urbaines" se poursuivent.

"Les unités de Wagner ont pris le contrôle du territoire entier de Soledar", a déclaré Evguéni Prigojine par la voix de son service de presse sur les réseaux sociaux, précisant que des combats ont lieu au centre de la ville, rendant incertaine l'étendue du contrôle du groupe russe sur la ville. Des affirmations impossibles à vérifier pour l'instant. Le patron de Wagner a affirmé que le "nombre de prisonniers" sera rendu public mercredi.

L'Ukraine a indiqué que son armée résistait face aux attaques à Soledar, située dans la région de Donetsk, à quelque 15 kilomètres de Bakhmout, que la Russie tente de conquérir depuis des mois. Les deux camps ont fait état de combats intenses et sanglants à Soledar.

Evguéni Prigojine a publié une photo de lui en uniforme militaire, entouré de combattants du groupe Wagner prenant la pose, mais n'a pas indiqué où le cliché a été pris. L'agence publique d'information russe RIA Novosti a diffusé une autre photographie de lui avec des combattants armés, précisant qu'elle a été réalisée dans les mines de sel de Soledar.

L'influence en Russie de Wagner s'est significativement accrue depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

Annalena Baerbock en visite à Kharkiv

Mardi soir, la ville de Kharkiv, dans le Nord-Est du pays, a été touchée par plusieurs salves de frappes russes... Des bombardements survenus quelques heures après la visite d'Annalena Baerbock. Sur place, la cheffe de la diplomatie allemande a déclaré: "Kharkiv est le reflet de toute l'horreur de cette guerre brutale menée par la Russie mais aussi du courage, de la résilience et de l'espoir de l'Ukraine de vivre en paix."

Son homologue ukrainien Dmytro Kuleba l'exhorte de livrer de chars: "p__lus il faudra de temps pour prendre la décision, plus il y aura de morts à cause du manque de chars nécessaires dans notre armée."

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir révoqué la citoyenneté ukrainienne de quatre personnes, dont Viktor Medvedtchouk, considéré comme proche de Vladimir Poutine.

Une centaine de soldats ukrainiens se rendront aux Etats-Unis dès la semaine prochaine pour s'entraîner sur le système Patriot - un système de défense antimissile que les Etats-Unis ont promis à Kyiv le mois dernier.