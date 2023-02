En Turquie, le bilan provisoire est passé lundi soir à 2 316 morts, selon l'organisme public de gestion des catastrophes (Afad). Et en Syrie ce chiffre a atteint près de 1 300, selon le ministère de la Santé et les secouristes.

Les secours s'activent dans les décombres des millierss d'immeubles effondrées suite aux violents séismes. Un très grand nombre de victimes et de blessés sont toujours prisonniers des gravats. En Turquie, 7 340 personnes avaient lundi soir été extraites vivantes des décombres, selon l'Afad.

La pluie et la neige, tombée à certains endroits en abondance, et la baisse attendue des températures avec la tombée de la nuit rendaient lundi soir encore plus difficile le travail des secours.

Dans des endroits comme Alep en Syrie, la mort et la destruction causées par le tremblement de terre viennent s'ajouter à celles causées par des années de guerre.

A l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, une minute de silence a été observée. Le Secrétaire général António Guterres a appelé à la solidarité internationale : "les Nations unies se mobilisent pour soutenir la réponse d'urgence. Travaillons donc ensemble et solidairement pour aider toutes les personnes touchées par cette catastrophe, dont beaucoup avaient déjà un besoin urgent d'aide humanitaire."

D'Israël aux pays du Golfe en passant par l'Iran, le Canada ou la Russie, de très nombreux pays à travers le monde ont promis d'apporter leur soutien aux sinistrés.

Le président américain Joe Biden a notamment promis toute l'aide nécessaire. L'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile et a mis à disposition des équipes de secours son système satellitaire Copernicus .

Le président turc Erdogan a décrété un deuil national de 7 jours jusqu'à dimanche prochain.