Madrid : grande manifestation pour défendre le système public de santé

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont défilé dimanche à Madrid pour défendre le système de santé public dans la région-capitale espagnole. Ils étaient 250.000 manifestants selon la préfecture et près d'un million selon les organisateurs.

"Pour obtenir un rendez-vous, il faut désormais attendre des semaines. Du coup, les gens filent aux urgences, qui sont complètement débordées", dénonce une participante au cortège. Ce système "maltraite les professionnels et maltraite les patients", dénonce-t-elle.

Cette manifestation est la troisième de grande ampleur organisée en trois mois dans la capitale espagnole. Elle survient alors qu'une partie des médecins des établissements publics sont en grève, depuis le 21 novembre, à l'appel du principal syndicat de médecins de Madrid (Amyts), pour réclamer de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire.

Soignants et patients étaient réunis pour dénoncer le manque de moyen alloués par la région et le Parti Populaire à la santé. La présidente de la région, Isabel Diaz Ayuso, est notamment accusée de favoriser les acteurs privés au détriment du service public. La communauté de Madrid est en effet avant-dernière, sur les 18 régions espagnole, en matière d'investissement dans la santé, selon les chiffres de 2020. Une situation jugée paradoxale, Madrid étant la région la plus riche d'Espagne.