La Pologne ou la nouvelle tête de pont de l'OTAN

A la frontière entre l'ex "bloc de l'est" et "bloc de l'ouest", la Pologne apparaît depuis quelques mois comme un acteur de premier plan de l'OTAN. C'est même depuis Varsovie que le président américain Joe Biden a choisi de soutenir l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra".

Pas moins de deux visites diplomatiques en moins d’un un an. Le président américain, Joe Biden doit se rendre dans les prochaines heures en Pologne après un passage en Ukraine ce lundi, à quelques jours du premier anniversaire de l'invasion russe. Varsovie est devenue en quelques mois un protagoniste de l’Alliance transatlantique.

En 1997, la Russie et l’OTAN signaient l’Acte fondateur, un accord visant à instaurer la paix durable en Europe dans le contexte post guerre froide.

Problème, le contrat a depuis été rompu par l’invasion de l’Ukraine en février 2022, mais pas seulement. "Les Etats-Unis font en effet placer une base permanente sur le sol polonais. La Pologne est en train de devenir ce que l'Allemagne de l'Ouest était pendant la guerre froide", explique Michal Baranowski, directeur général du Fonds Marshall allemand - Est.

Nouveau rideau de sécurité

En réponse à l'avancée des troupes russes en Ukraine, les Alliés renforcent les bataillons déjà existants en Europe de l’est, en Estonie, en Lituanie et en Lettonie, et en créent de nouveaux, en Hongrie, en Roumanie ou encore en Slovaquie. On parle alors d’un nouveau rideau de sécurité allant de la mer Baltique à la mer Noire.

D'après Charles Kupchan, membre du think-tank Council on Foreign Relations, cette visite est "destinée à célébrer l'unité dont l'Alliance a fait preuve au cours de l'année écoulée, le succès de l'aide à la défense de l'Ukraine."

Kurt Volker est diplomate au Centre d'analyse des politiques européenneset pour lui, "les pays se sont réengagés à augmenter les dépenses militaires soit quelque chose de nécessaire depuis des mois mais qui peut enfin se produire. Les pays de l'OTAN sont du côté de l'Ukraine et tout le monde est déterminé à faire en sorte que la dissuasion fonctionne."

Toutefois, la Commission européenne dénonce régulièrement les violations de l'État de droit par la Pologne. La semaine dernière, Bruxelles a décidé de poursuivre le pays devant la Cour de justice de l'Union.