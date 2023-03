Ukraine : "Violents combats" pour le contrôle de Bakhmout

De violents combats font rage pour le contrôle du centre ville de Bakmout, dans l'est de l'Ukraine.

Des détachements d'assaut du groupe russe Wagner "attaquent depuis plusieurs directions" pour tenter de percer la défense ukrainienne et "avancer vers les quartiers centraux", a indiqué le commandant des forces terrestres ukrainiennes, Olesksander Syrsky, tout en assurant infliger des "pertes significatives à l'ennemi".

Le patron du groupe armé Wagner, Evgueni Prigojine, a reconnu que ses troupes faisait face à une féroce résistance.

"La situation est difficile, très difficile. L'ennemi se bat pour chaque mètre. Plus on se rapproche du centre de la ville, plus les combats sont difficiles. Les Ukrainiens jettent des réserves sans fin au combat. Mais nous avançons et nous avancerons", dit-il.

La bataille pour Bakhmout est la plus longue et la plus sanglante depuis le début du conflit.

Les forces de Moscou tentent de prendre depuis l’été et au prix de lourdes pertes cette ville clef de l'oblast de Donetsk.

La ville est devenue un symbole de la résistance ukrainienne. Elle comptait 70 000 habitants avant l'invasion russe et a en grande partie été rasée par les bombardements.