Le Parlement turc ratifie l'adhésion de la Finlande à l'OTAN

Le parlement turc a ratifié l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Ce jeudi soir, les 276 députés du parlement turc ont approuvé à l'unanimité la candidature de Helsinki, devenant le dernier membre à donner son aval après celui de la Hongrie lundi.

L'adhésion finlandaise est désormais approuvée par l'ensemble des 30 États membres de l'organisation, et n’a plus qu’à envoyer ses "instruments de ratification" à Washington, où le traité de l’Alliance est conservé.

Le président Recep Tayyip Erdoğan a publiquement béni cette ratification. Le secrétaire général de l'OTANJens Stoltenberg a immédiatement salué ce vote, estimant qu'il rendrait "la famille de d'Alliance transatlantique plus forte et plus sûre".

Le Président finlandais Sauli Niinistö a quant à lui remercié l'ensemble des États membres de l'OTAN pour leur soutien en souhaitant l'entrée "le plus vite possible" de la Suède. La candidature de Stockholm est toujours bloquée par Ankara et Budapest.