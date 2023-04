Face à la colère, Emmanuel Macron espère "cent jours d'apaisement"

Par Euronews avec AFP

Emmanuel Macron avait annoncé à 20 h "cent jours d'apaisement et d'unité", ses prévisions ne se sont pas immédiatement vérifiées.

Dans plusieurs villes, des cortèges sauvages et des dégradations ont rythmé la soirée.

Quelques heures plus tôt, le président français avait conclu, qu'"à l'évidence", la réforme des retraites n'était "pas acceptée" et pourtant indispensable.

Emmanuel Macron, président français : "Les changements étaient nécessaires pour garantir la pension de chacun et produire plus de richesse pour notre nation. La réponse ne pouvait pas consister à baisser les pensions ou à augmenter les charges sociales de ceux qui travaillent et nous ne pouvions pas non plus rester sans rien faire parce que les déficits se creuseraient ainsi que la dette des générations futures".

À Bordeaux, un concert de casseroles avait accueilli l'allocution d'Emmanuel Macron.

Le président a dit entendre la "colère" s'est notamment engagé à commencer "un nouveau pacte de la vie au travail" en concertation avec les partenaires sociaux.

De son côté, l'intersyndicale mise sur une démonstration de force le 1er mai.