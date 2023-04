Céréales ukrainiennes : accord entre Kyiv et Varsovie

Par euronews

Le transit par la Pologne des céréales ukrainienne va finalement pouvoir reprendre après la conclusion d'un accord entre Kyiv et Varsovie.

La Pologne avait décidé samedi dernier d'interdire les importations de céréales ukrainiennes en expliquant qu'il s'agissait d'une mesure pour protéger les agriculteurs polonais.

Varsovie avait annoncé l'interdiction sans avoir consulté ni Kiev ni la Commission européenne. Le déblocage de la situation a été salué par Ioulia Svyrydenko, la première vice-première ministre ukrainienne, lors d'une conférence de presse organisée à Varsovie en présence du ministre polonais de l'Agriculture, Robert Telus.

"À l'issue de nos discussions, qui ont duré deux jours, nous avons décidé que le transit des marchandises ukrainiennes à travers le territoire polonais serait débloqué dans la nuit de jeudi à vendredi. La partie polonaise nous a informés des aspects techniques du transit des marchandises ukrainiennes sur le territoire de la Pologne. Nous sommes convaincus que les exportateurs ukrainiens répondront aux exigences avec toute la responsabilité voulue", a ainsi déclaré Ioulia Svyrydenko à l'issue de deux jours de discussions.

Les transports de céréales ukrainiennes via la Pologne seront désormais surveillés par un système GPS.

Depuis le week-end dernier, des centaines de semi-remorques attendent que la douane polonaise autorisent leur passage. Une situation que dénonçait de nombreux camionneurs, à l'image de Marek, un chauffeur polonais. "C'est la misère. Cela fait déjà cinq jours que nous sommes là. Il n'y a pas d'endroit où jeter les ordures, ni de toilettes. Nous sommes sur le point de manquer de provisions, d'eau, de pain et d'autres choses. Et il n'y a pas de magasin ici, rien de tout cela. Et surtout, nous ne savons pas combien de temps nous allons devoir rester ici. Parce que personne ne sait rien. Personne ne sait rien de concret", avait-il déclaré avant la conclusion de l'accord entre les parties ukrainiennes et polonaise.

Depuis le début du conflit, la Russie bloque les exportations de céréales ukrainiennes vers la Mer noire.

De leurs côtés, la Slovaquie et la Hongrie ont décidé comme la Pologne, avant elles, de fermer leurs frontières aux céréales ukrainiennes.