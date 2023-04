Ukraine : où, quand et comment aura lieu la contre-offensive dans le Donbass

Par Euronews avec AFP

Les forces armées ukrainiennes ont activement préparé leurs nouvelles unités pour une contre-offensive majeure ces derniers mois. Politiciens, militaires et experts évoquent de plus en plus souvent le scénario d'une frappe en direction de la mer d'Azov, près de la ville de Melitopol, aujourd'hui sous contrôle russe.

Une tactique qui permettrait une percée dans les territoires occupés, et couper les voies terrestres vers la Crimée. D'autres directions possibles incluent une attaque sur les flancs des forces russes : à l'Est, dans la région de Lougansk, ou au Sud, dans la région de Kherson, qui libérerait la route vers la Crimée.

Selon des documents du Pentagone qui ont fuité en ligne, l'opération pourrait commencer fin avril. Les experts occidentaux évoquent quant à eux le mois de mai, ou juin. Mais il est possible que Kyiv tente une autre stratégie pour garder l'effet de surprise.

Gustav Gressel, chercheur au Conseil européen des relations étrangères, explique : "la mauvaise chose qui s'est produite, c'est que les Russes savent maintenant à quel point et avec quels moyens les services de renseignement américains peuvent examiner la planification et la structure de commandement et de contrôle russe. Et les Russes pourraient ajuster, par exemple, leurs codes ou le cryptage pour empêcher cela. Si cela se produit, et si les renseignements occidentaux au moment de la contre-offensive sont moins précis qu'avant, ce serait une mauvaise chose pour les Ukrainiens."

La Russie a quant à elle renforcé ses défenses sur les 800 km de la ligne de front. Les experts occidentaux doutent que l'offensive ukrainienne mette fin à la guerre d'ici la fin de l'année, comme l'affirme Kyiv. Mais cette opération pourrait s'avérer décisive.

"Si les Ukrainiens obtiennent un succès significatif, et je pense qu'ils en seront capables, ils seront en mesure de forcer les Russes à négocier et peut-être d'obtenir des concessions, en particulier si la Crimée est menacée. Poutine ne voudra vraiment pas perdre la Crimée parce que c'est un symbole du succès de son régime. Si les Ukrainiens n'ont pas eu beaucoup de succès, alors je pense qu'ils subiront beaucoup plus de pression de la part de leurs alliés qui sont vraiment à la limite de ce qu'ils sont prêts à donner en termes d'assistance et d'équipement. Et donc l'Ukraine fera probablement face à beaucoup plus de pression pour trouver une sorte de cessez-le-feu de statu quo", précise Robert Cullum, conférencier en études militaires au King's College de Londres.