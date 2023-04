Le plus grand recensement de la vie marine de l'histoire

Par euronews avec Agences

Ocean Census, une alliance mondiale de scientifiques et d'explorateurs, s'est fixé pour objectif de trouver au moins 100 000 nouvelles espèces marines d'ici 10 ans.

Une alliance mondiale de scientifiques et d'explorateurs a entamé une course contre la montre. Elle s'est fixé pour objectif de trouver au moins 100 000 nouvelles espèces marines, avant que la surpêche et le réchauffement climatique ne conduisent à l'extinction de populations entières.

L'initiative, appelée Ocean Census, est dirigée par la Nippon Foundation et l'Institut britannique de recherche marine Nekton.

"Nous sommes dans une course contre la montre. Avec le réchauffement climatique, l'océan perd de l'oxygène, il s'acidifie et, par conséquent, nous perdons des espèces. Si ce processus se poursuit, nous ferons face à une autre extinction majeure dans l'océan et nous perdrons fondamentalement des pans entiers de "l'arbre de vie", explique Alex Rogers, directeur scientifique du recensement des océans.

L'Ocean Census représentera des dizaines d'expéditions et le plus grand programme de l'histoire en matière de découverte d'une nouvelle vie marine.

Ce programme vise aussi à créer un héritage durable en jetant les bases d'un partenariat scientifique mondial diversifié et inclusif.