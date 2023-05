Un grand concert royal pour Charles et Camilla au château de Windsor

Par euronews

Un grand concert, avec à l'affiche des stars comme Katy Perry et Lionel Richie, a eu lieu dimanche soir devant le château de Windsor pour célébrer le couronnement historique, la veille, du roi Charles III et de la reine Camilla

Un grand concert pour le couronnement de Charles et Camilla : il a eu lieu hier soir devant le château de Windsor, pour le plus grand bonheur de 20 000 spectateurs.

Tribune royale au concert de Windsor (AP Photo/Kin Cheung, Pool)

Sur scène, et sous les yeux du roi et de la reine, des stars comme Steve Winwood, Tiwa Savage, Katie Perry, Lionel Ritchie ou Andrea Bocelli.

Le prince William lui aussi est monté sur scène pour rendre un hommage émouvant à son père :

"Papa, nous sommes tous très fiers de toi. Je tiens à exprimer ma fierté et ma gratitude envers les millions de personnes qui servent dans les forces armées, dans les salles de classe, dans les services hospitaliers et dans les communautés locales. J'aimerais pouvoir vous citer tous. Votre dévouement nous inspire. Et ce soir, nous vous rendons aussi hommage. Je m'engage à vous servir tous, le Roi, le pays et le Commonwealth. Que Dieu protège le Roi".

Lionel Richie chante pour le nouveau Roi (AP Photo/Kin Cheung, Pool)

Ce weekend historique de couronnement n'est pas terminé puisqu'après le Big Lunch d'hier a lieu aujourd'hui un autre évènement appelé la Grande Entraide: Chacun est invité à sortir de chez lui pour aider un proche ou un voisin et renforcer l'esprit de solidarité et de communauté.