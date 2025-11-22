L'histoire d'une famille anglo-australienne vivant recluse dans les forêts de Palmoli, dans la province italienne de Chieti, dans la région Abruzzes, a suscité un vif débat en Italie sur les limites entre liberté d'éducation, modes de vie alternatifs et protection de l'enfance.

Suite à une enquête des autorités, le tribunal pour enfants de L'Aquila a ordonné le placement de leurs trois enfants dans une communauté éducative à Vasto, une décision qui a provoqué à la fois l'inquiétude des institutions et une vague de soutien public aux parents.

Jusqu'à présent, la famille vivait dans une caravane et dans une maison isolée, sans eau courante ni électricité, menant une vie en harmonie avec la nature. L'ordonnance, exécutée par la police, stipule que la mère restera avec les enfants pendant une période d'observation, tandis que le père continuera de vivre dans la maison en forêt.

Comment la famille a été découverte dans la forêt

Les autorités sont intervenues en octobre 2024 après l'hospitalisation de toute la famille pour une intoxication aux champignons, un incident qui a mis en lumière leurs conditions de vie précaires.

Suite à une inspection, les services sociaux ont conclu que l'environnement était inadapté au développement des enfants et ont également constaté un isolement social sévère. Les enfants n'étaient pas scolarisés et n'avaient aucun contact avec d'autres enfants, un facteur déterminant dans la décision de suspension de l'autorité parentale.

L'avocat du couple a confirmé l'exécution de la décision de justice et la nomination d'un tuteur légal. Il a toutefois souligné que la mère pourra assurer un soutien affectif continu en résidant avec les enfants au centre. Selon l'avocat, les enfants sont calmes et en bonne santé, bien que la défense envisage de faire appel immédiatement de la décision de justice. L'objectif actuel est d'observer la dynamique familiale dans un cadre protégé afin de déterminer les mesures de protection les plus appropriées.

30 000 personnes défendent la famille

La défense des parents soutient qu'il ne s'agit ni de négligence ni d'abandon, mais d'un choix philosophique et éducatif, inspiré par un retour à la nature et à la pureté, loin de la civilisation. Ils font valoir que les enfants reçoivent une instruction à domicile, une pratique parfaitement légale en Italie, et sont suivis par un pédiatre, et se demandent si une austérité représente un risque. Pour le couple, la séparation est un traumatisme plus profond que la vie en forêt.

L'affaire a suscité une forte médiatisation et une importante mobilisation citoyenne. Une pétition en ligne a recueilli plus de 30 000 signatures, exhortant les autorités à laisser la famille ensemble chez eux.

Les défenseurs des enfants affirment la légitimité de l'instruction à domicile et le droit à un mode de vie alternatif, mais la décision finale appartient à la justice. Dans les semaines à venir, des rapports d'experts détermineront si les enfants peuvent reprendre leur vie d'avant ou si des mesures permanentes seront nécessaires.