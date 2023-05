Où en est-on du retrait des entreprises occidentales de Russie ?

De nombreuses entreprises étrangères continuent de faire des affaires en Russie. D'autres ont décidé de se retirer du pays, mais cela n'est pas si simple.

L'ouverture du premier McDonald's en Russie en janvier 1990 avait été considérée comme le symbole d'un vent nouveau après la guerre froide. Beaucoup d'entreprises étrangères sont aujourd'hui au cœur d'une tempête et n'ont qu'un objectif en tête : quitter le pays.

La Russie commence à placer les entreprises étrangères sous son contrôle. Selon l'agence de presse nationale Tass, l'agence immobilière nationale Rosimushchestvo va désormais gérer les entreprises en fonction de leur importance pour l'économie russe.

Dans le cas de l'importateur de gaz naturel nationalisé allemand Uniper et de sa filiale de centrales électriques russes Unipro, ainsi que de l'entreprise de services publics finlandaise Fortum Oyj, cela ne signifie pas forcément une expropriation, mais les décisions de gestion seront désormais prises par Rosimushchestvo.

Plus d'un an après l'invasion massive de l'Ukraine, certaines entreprises qui souhaitaient initialement rester en Russie - et qui ont invoqué diverses raisons pour le faire - veulent désormais se retirer. Mais il n'est pas si simple de quitter le pays.

Il y a d'abord la question financière : depuis peu, les entreprises occidentales ont l'obligation de vendre leurs parts à des actifs russes avec une décote de 50 % et de payer une_"taxe de sortie volontaire"_ à la Russie.

Selon le porte-parole du gouvernement, Dmitri Peskov, la Russie souhaite utiliser cette taxe pour constituer un fonds de compensation en réponse à "l'expropriation illégale d'actifs russes à l'étranger".

En plus des sanctions en vigueur depuis 2014, l'UE a imposé à la Russie des sanctions individuelles ciblées, des sanctions économiques et des mesures relatives aux visas.

Pourquoi est-il si difficile de quitter la Russie ?

Mais selon Alexandra Prokopenko, ancienne employée de la banque centrale russe et consultante au German Council on Foreign Relations, le premier obstacle est la vente elle-même.

Trouver un acheteur est compliqué. Aucun commerce ne peut avoir lieu avec les quelque 6 000 personnes et entreprises figurant sur les différentes listes de sanctions. L'État russe doit en outre donner son accord à la vente, et dans certains cas Poutine lui-même, ce qui peut prendre du temps.

"Si vous avez de bons partenaires quelque part en Russie, vous pouvez avoir de la chance et retirer vos actifs et même récupérer votre argent", explique Alexandra Prokopenko, en faisant allusion aux liens entre les entreprises et les cercles gouvernementaux. C'est ce qui s'est passé dans le cas de Shell, qui a obtenu plus d'un milliard d'euros pour sa participation dans le projet nationalisé de gaz naturel liquéfié Sakhaline-2.

D'autres entreprises, dont le constructeur automobile français Renault, ont quitté le pays pour limiter les dégâts. Selon Denis Manturov, alors ministre russe de l'Economie, la société française aurait payé "un rouble symbolique" en échange d'une option de rachat de six ans.

Pourquoi les entreprises se retirent-elles maintenant ?

Les entreprises qui trouvaient des arguments suffisants pour justifier leur activité en Russie au début de l'invasion de l'Ukraine sont confrontées à une situation de plus en plus incertaine. Elles craignent de plus en plus "d'être considérées comme des complices de la guerre de Poutine", explique Alexandra Prokopenko.

Elle estime que la décision du tribunal administratif fédéral de Leipzig, qui a rejeté en mars la plainte de la compagnie pétrolière russe Rosneft contre la mise sous tutelle de deux filiales allemandes, a également joué un rôle dans l'adoption du nouveau décret de Vladimir Poutine.

Pour sa part, l'Agence fédérale allemande des réseaux a placé les filiales allemandes de Rosneft RDG GmbH et RNRM GmbH sous tutelle depuis septembre 2022 afin de garantir le maintien des opérations commerciales et la sécurité de l'approvisionnement en Allemagne.

Selon le gouvernement allemand, cette mesure a été mise en place car les compagnies d'assurance, les sociétés informatiques et les banques ne souhaitaient plus travailler avec les deux raffineries russes de Rosneft.

"Cette décision a été perçue en Russie comme un vol en plein jour", explique Alexandra Prokopenko. Une décision qui aurait été le "prétexte" idéal pour le décret de Poutine.

"La Russie n'est pas un partenaire économique fiable"

Faire des affaires en Russie alors que des missiles russes tuent chaque jour des Ukrainiens est de plus en plus impopulaire.

Le plus grand producteur allemand de pétrole et de gaz, Wintershall Dea, une filiale de BASF, a annoncé à la surprise générale en janvier qu'il se retirait de la Russie, en invoquant tout d'abord des raisons morales.

"La Russie n'est pas un partenaire économique fiable", a expliqué l'entreprise à Euronews le 2 mai dernier, ajoutant que la Russie était devenue "imprévisible à tous égards".

La rapidité avec laquelle le retrait complet pourrait être achevé dépendrait également de la date à laquelle les diverses approbations de la Russie et de l'Allemagne seraient reçues.

Un communiqué de presse sur le retrait de la société de Russie indique également que les coentreprises de la société ont été "expropriées économiquement de facto".

Que veut faire le Kremlin avec le "fonds de compensation" ?

Alexandra Prokopenko pense que le principal objectif du Kremlin avec ce nouveau décret est d'inciter les entreprises étrangères à faire davantage pression sur leurs gouvernements pour qu'ils abandonnent les sanctions ou améliorent l'environnement des entreprises russes en Occident.

"Le problème est que ni la Russie ni l'Occident n'ont de stratégie globale pour les actifs échoués", affirme-t-elle.

L'Occident doit également se préparer à la possibilité que les investissements financiers privés en Russie soient également bientôt confisqués. Jusqu'à présent, ils ont été protégés, mais si aucune solution n'est trouvée à la situation tendue, cela pourrait changer, selon Alexandra Prokopenko.

Sous l'égide de son nouveau propriétaire, McDonald's en Russie s'appelle désormais "Vkusno & Totschka", que l'on peut traduire par "Délicieux, un point c'est tout ". Toutefois, la qualité des plats aurait souffert du fait que le savoir-faire en matière de restauration rapide a quitté le pays avec la marque américaine - et les frites ne sont plus disponibles en raison d'une pénurie de pommes de terre dans le pays.