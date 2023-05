Guerre en Ukraine : la situation au 12 mai 2023, cartes à l'appui

Par Sasha Vakulina (Traduit de l'anglais)

La Russie dément toute percée ukrainienne à Bakhmout.

Le Ministère russe de la Défense a démenti les informations selon lesquelles les forces ukrainiennes auraient percé les lignes de front à Bakhmout, et a déclaré que la situation militaire était sous contrôle.

Jeudi soir, des blogueurs militaires pro-russes ont fait état d'une détérioration de la situation des forces russes autour de Bakhmout, où une bataille d'usure se poursuit depuis des mois.

Le think-tank américain l'Institut pour l'Etude de la Guerre indique que les forces ukrainiennes ont continué leurs contre-attaques localisées autour de Bakhmout le 11 mai. Des images géolocalisées montrent que les Ukrainiens ont repoussé les forces russes d'un tronçon de l'autoroute Bakhmout-Chasiv Yar dans le sud-ouest de Bakhmout.

Les blogueurs pro-russes ont affirmé que les forces ukrainiennes avaient avancé au nord-ouest de Bakhmout près de Bohdanivka et de Khromove après que les forces russes se soient retirées de leurs positions au nord de Khromove.

Ils ont également affirmé que les forces ukrainiennes avaient attaqué à Bakhmout pour alléger la pression sur l'autoroute Bakhmout-Chasiv Yar, après avoir regagné du terrain au sud et au sud-ouest d'Ivanivske et à l'ouest de Klishchiivka.

L'Institut pour l'Etude de la Guerre estime que le déploiement de forces russes de faible qualité sur les flancs autour de Bakhmout suggère que le Ministère russe de la Défense a largement abandonné l'objectif d'encercler un nombre important de forces ukrainiennes là-bas.

Et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Le think tank ajoute :

- En janvier, le Ministère russe de la Défense a interrompu les efforts de recrutement du groupe Wagner dans les prisons.

- Un mois plus tard, Evguéni Prigojine commence à se plaindre publiquement du manque de soutien logistique du Ministère russe de la Défense.

- En mars et avril, le Ministère russe de la Défense a brièvement alloué plus de ressources à la ligne de front de Bakhmout, envoyé des chars T-90 et des forces aéroportées russes dans la région de Bakhmout et affecté des réservistes mobilisés au groupe Wagner.

L'Institut pour l'Etude de la Guerre estime que l'allocation des forces du Ministère russe de la Défense combinée aux changements dans l'espace de combat suggère également que le danger d'un encerclement d'importantes forces ukrainiennes par les Russes à Bakhmout est peut-être passé.

La Vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a confirmé que les forces ukrainiennes avaient réussi à repousser les Russes de 2 kilomètres autour de Bakhmout et n'avaient pas perdu une seule position dans l'Est de la ville cette semaine.