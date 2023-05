La question migratoire, l'un des enjeux de la campagne électorale en Grèce

Par euronews (adapté de l'anglais)

Pour limiter les intrusions de migrants à la frontière gréco-turque, le gouvernement sortant a annoncé la prolongation de 35 km du mur séparant les deux pays.

Touchée de plein fouet par l'afflux régulier de migrants venant de la Méditerranée en général et de la Turquie en particulier, la Grèce se démène pour relever tant bien que mal cet immense défi avec le soutien continue de l'Union européenne. La question migratoire était au centre des débat lors de la campagne des élections législative (qui se tiennent ce dimanche 21 mai).

Dernier épisode en date, Athènes a annoncé l'extension d'une clôture à la frontière gréco-turque afin d'empêcher les réfugiés et les migrants d'entrer sur son territoire. Le gouvernement a également annoncé l'augmentation de la capacité du Centre d'Accueil et d'Identification (CAI) situé à Evros.

Athènes ne veut pas que se répète ce qu'il s'est passé en mars 2020, lorsque des milliers de migrants se sont rassemblés à la frontière turque et ont tenté d'entrer dans le pays. Des jours d'affrontements violents entre l'armée et les migrants ont suivi.

Les deux pays se sont alors accusés d'exploitation et de traitement inhumain des migrants.

Trois ans plus tard, les autorités grecques estiment que la construction de la clôture a rempli son objectif.

Konstantinos Tsolakidis, officier de la police des frontières : "Après la crise migratoire de 2020, la clôture a offert sécurité et protection. Depuis sa construction, aucun migrant n'est passé. Avant sa construction, les villages situés près de la rivière Evros étaient confrontés à des problèmes. Des migrants entraient dans les maisons, il y avait des vols. Tout cela est maintenant terminé et c'est fini pour de bon".

Le centre d'accueil et d'identification (CAI) de Fylakion, ouvert en 2013, est le plus ancien du pays. Il peut accueillir jusqu'à 330 demandeurs d'asile et est généralement plein.

Ces jours-ci, il accueille 121 personnes. Ce chiffre peu élevé indique que les flux de réfugiés dans le pays sont limités.

Néanmoins, certains continuent de faire le dangereux voyage et rêvent d'une vie meilleure en Europe.

Boshra Habas, demandeuse d'asile syrienne :"Je viens de Syrie, je suis arrivée ici il y a une semaine. Je suis si heureuse ! Je suis venue avec mon père, ma mère et mon frère. Nous irons en Allemagne".

Les autorités ont commencé l'agrandissement du centre de réfugiés. Il s'agit essentiellement de créer un nouveau camp à côté de l'ancien. Malgré la réduction des flux, elles affirment qu'il devrait y avoir plus de places disponibles.

Selon le plan, les autorités grecques étendront la clôture à 35 kilomètres au cours des 12 prochains mois.