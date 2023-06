Roland-Garros : Casper Ruud rejoint Novak Djokovic en finale

Par euronews avec AFP

En finale dimanche, Casper Ruud défiera Novak Djokovic, qui cherchera lui à devenir le premier homme à décrocher un 23e titre du Grand Chelem.

Novak Djokovic s'est qualifié vendredi pour la finale de Roland-Garros. Le Serbe est sorti vainqueur du choc contre le N.1 mondial Carlos Alcaraz.

L'Espagnol de 20 ans a été victime de terribles crampes au tout début de troisième set, après déjà plus de deux heures et quart d'un match d'une rare intensité. Il a tenu à terminer, mais il n'y avait plus de combat et il s'est incliné 6-3, 5-7, 6-1, 6-1.

"Il est toujours difficile de décider si on doit abandonner ou continuer dans son état. En tout cas, grand respect à lui pour son esprit combatif", a commenté le Serbe de 36 ans.

Il s'est également félicité de "la qualité vraiment élevée de son jeu", savourant le fait d'avoir réussi son "meilleur match au bon moment".

Djokovic veut battre le record

Deuxième finale pour Ruud

Le Norvégien Casper Ruud, N.4 mondial, s'est qualifié pour sa deuxième finale d'affilée à Roland-Garros aux dépens de l'Allemand Alexander Zverev, ex-N.2 mondial aujourd'hui 27e, dominé 6-3, 6-4, 6-0 en 2h09 min vendredi.

A 24 ans, le Norvégien va disputer sa troisième finale en Grand Chelem, la troisième en un an après celles de Roland-Garros et de l'US Open en 2022, perdues respectivement contre Rafael Nadal et Alcaraz.

Il y a un an, Ruud avait été surclassé 6-3, 6-3, 6-0 par Nadal.

"Je ne suis pas venu en me disant que j'étais favori pour aller en finale, pas du tout", a reconnu le joueur scandinave, qui connaissait une première partie de saison très moyenne avant Roland-Garros.