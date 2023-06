Guerre en Ukraine : la situation au 12 juin 2023, cartes à l'appui

Par Sasha Vakulina

Les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive réussie dans plusieurs régions. L'analyse du jour de Sasha Vakulina pour euronews.

Dans une série d'opérations de contre-offensive menées au cours du week-end, les forces ukrainiennes ont réussi à reprendre du terrain dans au moins trois zones du front, selon des rapports de l'Institut pour l'étude de la guerre.

Ces avancées, qui ont été visuellement vérifiées, se sont produites dans les régions de Donetsk et de Zaporijia. Bien que des sources russes aient confirmé ces avancées, elles ont cherché à les minimiser.

Attaques terrestres limitées et affrontements près de Bakhmout

Les combats ont également continué autour de Bakhmout, avec des forces ukrainiennes et russes engagées dans des attaques terrestres limitées. Selon des blogueurs militaires russes, les forces ukrainiennes auraient attaqué près de Klishchiivka, située à seulement 7 kilomètres au sud-ouest de Bakhmout.

Parallèlement, des unités Spetsnaz russes ont tenté de repousser les forces ukrainiennes de leurs positions près de Klishchiivka.

Des progrès significatifs à l'ouest de la région de Donetsk

Les forces ukrainiennes ont réalisé des avancées visuellement vérifiées dans l'ouest de la région de Donetsk, selon les déclarations du vice-ministre ukrainien de la Défense, Hanna Malyar. Elle a précisé que les forces ukrainiennes avaient progressé de 300 à 1 500 mètres dans le sud de l'Ukraine. Ces progrès ont été corroborés par des sources russes, bien qu'elles aient cherché à minimiser leur importance.

Hanna Malyar et d'autres sources ukrainiennes et russes ont signalé que les forces ukrainiennes avaient progressé au sud de Velyka Novosilka au cours du week-end, libérant ainsi plusieurs localités telles que Makarivka, Neskuchne, Blahodatne, Storozheve et Novodarivka.

Des sources russes ont fait état d'attaques terrestres limitées menées par les forces ukrainiennes dans l'ouest de la région de Zaporijia. Bien que les détails précis de ces attaques ne soient pas encore clairs, un blogueur militaire russe a publié des images prétendant montrer les forces ukrainiennes s'emparant de Lobkove, située à 24 kilomètres au sud-ouest d'Orikhiv, ainsi que de Pyatykhatky, à 23 kilomètres au sud-ouest d'Orikhiv.

Les Russes minimisent les avancées ukrainiennes

Certaines sources russes ont tenté de minimiser les avancées réalisées par les forces ukrainiennes. Elles ont affirmé que les combats se poursuivent dans des zones grises ou contestées, ou que les forces ukrainiennes opèrent dans des zones qui n'étaient pas entièrement occupées par les forces russes avant les attaques ukrainiennes dans le sud de l'Ukraine.