TheCube : des chars Leopard 2 détruits par les forces russes ?

Par Euronews

Le ministère de la Défense russe a publié une vidéo censée montrer des chars Leopard 2 détruits par l'armée russe. La réalité semble légèrement différente...

La Russie a-t-elle récemment détruit 8 chars Leopard de fabrication allemande alors que l'Ukraine mène une contre-offensive ?

C'est ce qu'a annoncé le ministère de la défense à Moscou, affirmant que cette vidéo granuleuse en noir et blanc en est la preuve.Mais presque immédiatement après la publication de la vidéo, de nombreux utilisateurs de Twitter et experts militaires ont mis en doute son authenticité.

Pour rappel : les chars Léopard 2 comptent parmi les véhicules militaires les plus avancés et les plus puissants. Plusieurs pays de l'OTAN ont commencé à en fournir à l'Ukraine au début de l'année.

Selon les analystes, la vidéo n'est pas un Leopard 2, ni même un char d'ailleurs....Ces prétendus chars se sont avérés n'être rien de plus que du matériel agricole.

Comme le souligne un expert militaire, la silhouette des véhicules détruits dans la vidéo semble plus proche d'un pulvérisateur automoteur utilisé dans l'agriculture.

Il montre également que le véhicule touché par le missile russe a quatre roues, alors que les chars Leopard 2 ont des chenilles continues comme un bulldozer et sont également surbaissés.

D'autres éléments qui semblent étranges dans cette vidéo sont que ces soi-disant chars sont à la fois à l'air libre et stationnaires, ce qui n'a pas de sens d'un point de vue stratégique puisque ces Leopard 2 sont généralement camouflés derrière des arbres et d'autres types de végétation.

Dans la version longue de la vidéo publiée par le ministère russe de la défense, on peut entendre l'un des opérateurs dire "Essayons ceci sur ces chars", ce qui pourrait signifier qu'il s'agit simplement d'un test militaire.

Même les chaînes pro-Kremlin les plus en vue ont relevé cette incohérence et se sont moquées de cette vidéo qu'elles ont qualifiée d'œuvre de propagande.

Un blogueur militaire pro-russe a publié sur Telegram : "C'est embarrassant, nous ne savons plus où donner de la tête. Désolé".

Le patron du groupe mercenaire Wagner, Evgeniy Prigozhin, qui s'est heurté aux plus hauts responsables militaires russes, s'est moqué de l'affirmation du ministère selon laquelle la contre-offensive ukrainienne avait été "stoppée".

Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'agit d'un parfait exemple de la façon dont un effort collectif des limiers de l'internet peut rapidement vérifier les faits de la propagande publiée par les canaux officiels.