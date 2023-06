Un petit sous-marin visitant l'épave du Titanic porté disparu : ce que l'on sait

Par euronews avec agences

Titan a disparu depuis dimanche dans l'Atlantique Nord. Cinq passagers étaient à son bord. Le sous-marin ne disposait que de 96 heures d'oxygène.

Les garde-côtes américains poursuivent leurs recherches pour retrouver Titan, un petit sous-marin d'exploration touristique, porté disparu depuis dimanche dans l'océan Atlantique Nord.

Avec à son bord cinq passagers, Titan était parti "visiter" l'épave du Titanic gisant dans les fonds marins depuis 1912.

Quand et où Titan a-t-il disparu ?

Titan s'est immergé dimanche matin et son navire de soutien a perdu le contact avec lui environ 1 h 45 plus tard, selon les garde-côtes.

Le navire de soutien se trouvait à environ 435 milles (700 kilomètres) au sud de St. John's, Terre-Neuve, selon le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage du Canada à Halifax, Nouvelle-Écosse.

Le sous-marin avait été mis à l'eau à partir d'un brise-glace loué par OceanGate et anciennement exploité par la Garde côtière canadienne. Titan avait déjà transporté des dizaines de personnes jusqu'au site de l'épave.

Réserve d'air limitée

David Concannon, un conseiller d'OceanGate a déclaré à Associated Press lundi que le submersible avait une réserve d'oxygène limitée à 96 heures. Il a ajouté que les autorités s'efforçaient d'envoyer dès que possible sur le site un véhicule télécommandé capable d'atteindre une profondeur de 6 000 mètres (environ 20 000 pieds).

Qui était à bord ?

Les garde-côtes ont indiqué qu'il y avait un pilote et quatre passagers qui avaient payé leur place pour participer à l'expédition.

L'homme d'affaires britannique Hamish Harding était l'un de ces passagers, selon Action Aviation, une société dont il est le président.

Hamish Harding est un aventurier qui détient trois records du monde Guinness, dont celui de la plus longue durée d'immersion d'un navire avec équipage à une profondeur maximale. En mars 2021, il a plongé avec l'explorateur océanique Victor Vescovo à la plus faible profondeur de la fosse des Mariannes. En juin dernier, il était allé dans l'espace à bord de la fusée New Shepard de Blue Origin.

Sur la page de son site expliquant les modalités de ses activités, OceanGate Expeditions indique que le Français Paul-Henri Nargeolet, 76 ans, participait à cette expédition, mais on ignore pour l'instant s'il était présent ou non dans le submersible.

Ex-officier de la Marine nationale, le Français est le directeur du programme de recherches sous-marines sur l'épave du Titanic. Il a déjà effectué une trentaine de plongées sur l'épave du paquebot au cours de huit expéditions et a supervisé la remontée de plus de 5000 objets.

Les spécificités de Titan

Titan est capable de plonger à 4 000 mètres (13 120 pieds) "avec une marge de sécurité confortable", selon les documents déposés par la société en avril auprès d'un tribunal de district américain en Virginie qui supervise les affaires relatives au Titanic.

Dans un document déposé au tribunal en mai 2021, OceanGate a déclaré que le Titan était doté d'un "dispositif de sécurité inégalé" qui évalue l'intégrité de la coque à chaque plongée. Au moment du dépôt de la demande, Titan avait subi plus de 50 plongées d'essai, y compris à une profondeur équivalente à celle du Titanic, dans des eaux profondes au large des Bahamas et dans une chambre à pression, a déclaré la société.

Lors de l'expédition 2022, OceanGate a signalé que le submersible avait eu un problème de batterie lors de sa première plongée et qu'il avait dû être attaché manuellement à sa plate-forme de levage, selon un document déposé au tribunal en novembre.

Quelle était la mission de Titan ?

Le but des expéditions d'OceanGate est de faire la chronique de la détérioration du Titanic ainsi que de l'écosystème sous-marin qui entoure l'épave du célèbre paquebot. Des études ont en effet montré que les débris du Titanic sont peu a peu rongés par des bactéries mangeuses de métal. Des experts ont d'ailleurs prédit que le navire pourrait disparaître en quelques dizaines d'années.

230 000 euros pour une place à bord de Titan

Au-delà de l'aspect scientifique des missions de Titan, la société OceanGate monnaye ses services : comptez 230 000 euros pour une plongée jusqu'à l'épave du Titanic à près de 4 km de profondeur durant huit heures.