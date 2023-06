Sous-marin disparu : les réserves d'oxygène du "Titan" à un niveau critique

Par Euronews avec AFP, AP

Des recherches d'ampleur mais difficiles se poursuivent ce jeudi dans l'Atlantique Nord pour retrouver vivants les cinq occupants du submersible disparu lors d'une exploration de l'épave du Titanic, et dont les réserves d'oxygène risquent de s'épuiser dans la journée.

L’origine des bruits détectés toujours inconnue

"C'est un moment extrêmement difficile pour les familles des membres de l'équipage qui a disparu à bord du Titan", a déclaré un capitaine des gardes-côtes américains, Jamie Frederick, lors d'un point presse à Boston.

"Il faut rester optimistes et garder espoir", a-t-il ajouté. "Parfois, vous êtes dans une position où vous devez prendre une décision difficile. Nous n'en sommes pas encore là."

Mais le temps presse. Les réserves d'air respirable devraient s'épuiser jeudi à bord du Titan, petit explorateur en eaux profondes de l'entreprise privée OceanGate Expeditions, porté disparu depuis dimanche.

Des bruits détectés sous l'eau mardi par des avions P-3 canadiens dans la zone de recherche ont suscité de l'espoir et orienté l'armada de sauveteurs dépêchés sur place. Mais "je ne peux pas vous dire ce que sont ces bruits", a indiqué mercredi le capitaine Frederick. Puis de poursuivre : "La localisation des recherches se situe à 1 450 km à l'est de Cape Cod et à 640 km au sud-est de Saint-Jean de Terre-Neuve. Cela rend exceptionnellement difficile la mobilisation rapide de grandes quantités d'équipements."

De nombreux obstacles pour le remonter à la surface

Ceux qui se montrent optimistes rappellent qu'il reste de nombreux obstacles à franchir, qu'il s'agisse de localiser le navire, de l'atteindre avec du matériel de sauvetage ou de le ramener à la surface, à supposer qu'il soit encore intact.

La zone de recherche, qui s'étend sur 20 000 kilomètres carrés, est deux fois plus grande que le Connecticut et l'océan dans cette zone atteint une profondeur de plus de 4 000 mètres.

La zone de l'Atlantique Nord où le Titan a disparu dimanche, est également sujette au brouillard et aux tempêtes, ce qui en fait un environnement extrêmement difficile pour mener une mission de recherche et de sauvetage, selon Donald Murphy, un océanographe.

Avant de plonger dimanche, le submersible disposait d'une réserve d'oxygène de 96 heures, ce qui lui donnait en théorie une espérance de vie quatre jours.

Pour Frank Owen, expert en recherche et sauvetage de sous-marins, les passagers à bord, s'ils sont encore en vie, doivent "faire tout ce qui est en leur pouvoir pour réduire leur consommation d'oxygène afin de prolonger la durée de vie de l'appareil".

Pour Jeff Karson, professeur émérite de sciences de la terre et de l'environnement à l'université de Syracuse, la température à 4 000 mètres de profondeur est juste au-dessus du point de congélation et le navire est trop profond pour que des plongeurs humains puissent l'atteindre. La meilleure chance de parvenir jusqu'au submersible serait, selon lui, d'utiliser un robot télécommandé sur un câble à fibre optique.

De précédents voyageurs témoignent

Au moins 46 personnes ont déjà voyagé avec succès à bord du submersible d'OceanGate sur le site de l'épave du Titanic en 2021 et 2022.

Arthur Loibl, homme d'affaires et aventurier allemand à la retraite a été l'un des premiers clients de la société, il y a deux ans.

Il raconte son aventure à bord du Titan : "Imaginez un tube métallique de quelques mètres de long avec une feuille de métal en guise de plancher. Vous ne pouvez pas vous tenir debout, ni vous agenouiller. Tout le monde est assis les uns côté des autres ou les uns sur les autres. On ne peut pas être claustrophobe (...) Pendant les deux heures et demie qu'ont duré la descente et la remontée, les lumières étaient éteintes pour économiser l'énergie, le seul éclairage provenant d'un bâton fluorescent."

Mises en garde sur la sécurité

Depuis dimanche et le début des recherches, des détails mettant en cause OceanGate émergent, l'entreprise étant pointée du doigt pour de potentielles négligences dans la sûreté de son appareil de tourisme sous-marin.

L'utilisation d'une simple manette de jeu vidéo en guise de gouvernail pour diriger le Titan suscite notamment des questions.

Mais l’entreprise a donné des gages de fiabilité et de sécurité évoquant plusieurs systèmes de secours pour remonter à la surface, dont des sacs de sable, des tuyaux de plomb qui tombent et un ballon gonflable.

Par ailleurs, une plainte de 2018 consultée par l'AFP indique qu'un ex-dirigeant de la compagnie, David Lochridge, avait été licencié après avoir émis de sérieux doutes sur la sûreté du submersible.

Selon cet ancien directeur des opérations marines, un hublot à l'avant de l'appareil a été conçu pour résister à la pression subie à 1 300 m de profondeur, et non à 4 000 m, où se situe l'épave du Titanic.

Lors d'un procès en 2018, David Lochridge, avait estimé que les tests et la certification du Titan étaient insuffisants et "soumettraient les passagers à un danger potentiel extrême dans un submersible expérimental".

Cinq passagers à bord

Un Américain, un Français, un Britannique et deux Pakistano-Britanniques ont plongé dimanche vers les abysses à bord du Titan, conçu pour cinq personnes et long d'environ 6,5 mètres.

Le contact avec l'engin a été perdu moins de deux heures après son départ.

A bord, le patron d'OceanGate, l'Américain Stockton Rush,a plongé aux côtés d'un richissime homme d'affaires britannique, Hamish Harding (58 ans), du spécialiste français du Titanic Paul-Henri Nargeolet (77 ans) et du magnat pakistanais Shahzada Dawood (48 ans) et de son fils Suleman (19 ans), qui ont tous deux également la nationalité britannique.

Pour 250 000 dollars, ils se sont engagés dans une exploration des restes de ce qui fut l'une des plus grandes catastrophes maritimes du 20e siècle.

Le Titanic a fait naufrage lors de son voyage inaugural en 1912, après avoir percuté un iceberg, provoquant la mort de près de 1 500 passagers et membres d'équipage.

Depuis la découverte de l'épave en 1985, scientifiques, chercheurs de trésors et touristes lui rendent visite, entretenant ainsi le mythe.

AFP, AP