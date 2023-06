Judo : Yondonperenlei Baskhuu et Christa Deguchi médaillés à Oulan-Bator

Par Euronews avec AFP

Yondonperenlei Baskhuu et Christa Deguchi ont tous les deux remporté une médaille d'or lors de la première journée du Grand Slam d'Oulan-Bator (Mongolie).

La Mongolie, nation passionnée par le judo, a organisé son deuxième événement du Grand Chelem, dans la capitale animée d'Oulan-Bator. La Steppe Arena était remplie d'une foule enthousiaste, prête à encourager leur équipe nationale. Avec la nouvelle génération de fans de judo mongols dans la foule, il était temps pour leurs héros locaux de briller.

À -48 kg, la Japonaise Yoshioka Hikari a remporté sa toute première médaille d'or en Grand Chelem. Erdenet-Od Khishigbat, membre du Comité Exécutif de la Fédération Internationale de Judo a remis les médailles.

Le Japon s'est également imposé dans d'autres épreuves, avec Nagayama Ryuju remportant son 10e titre du Grand Chelem à -60 kg. Grâce à une combinaison uchi-mata de levage et des fantastiques te-waza, Nagayama Ryuju a remporté le titre et a rencontré certains de ses fans mongols. Il a reçu ses médailles des mains d'Ariun-Erdene Batbayar, Gouverneur de la Province de Bulgan.

Chez les -52 kg, l'Israélienne Gefen Primo a remporté sa toute première victoire sur la médaillée mondiale et olympique Amandine Buchard... Un merveilleux moment d'esprit sportif, suivi d'une célébration avec son entraîneur. Elle a reçu ses médailles des mains de Naser Al Tamini, Trésorier Général de la Fédération Internationale de Judo.

Chez les -66 kg, un tonnerre d'applaudissements a acceuilli le judoka mongole Yondonperenlei Baskhuu. En finale, il a affronté le champion Obid Dzhebov et remporté une victoire tactique. Une célébration du judo mongol, qui a fait lever la foule et tous les fans présents ont fait la queue pour rencontrer l'homme du jour.

Les médailles ont été remises par Battulga Khaltmaa, Président de l'Association Mongole de Judo.

"C'est incroyable d'avoir la foule qui m'encourage, et je voudrais remercier tout particulièrement le président de l'association mongole de judo, Monsieur Battulga, car il m'a beaucoup encouragé" s'est enthousiasmé Yondonperenlei Baskhuu.

Dans la catégorie des -57 kg, la championne du monde en titre Christa Deguchi a fait sa première apparition depuis sa domination aux championnats du monde, et semblait imparable.

Jessica Klimkait, sa coéquipière et rivale, l'a rencontrée en finale. Christa Deguchi a montré une fois de plus pourquoi elle possède le backpatch rouge.

Armés de pancartes et des images, de nombreux fans l'attendaient lorsqu'elle est sortie du tapis... Elle a reçu la médaille d'or des mains de Michael Tamura, Directeur Sportif de la Fédération Internationale de Judo.

"Je me suis rendue souvent dans ce pays, et même si la Mongolie n'est pas ma ville natale, je me sens à l'aise ici. Ils m'encouragent beaucoup, et j'espère que je pourrai donner quelques rêves aux enfants ici. Quand j'y retourne ce soir, j'ai encore envie d'en rêver, c'était très agréable" a commenté la championne après le match.

Une journée placée sous le signe du succès pour la Mongolie, car l'équipe locale a non seulement remporté une médaille d'or, mais les judokas mongoles ont montré un judo dynamique pour leurs fans. Ne manquez pas le reste du Grand Chelem d'Oulan-Bator ce week-end, avec d'autres stars et du judo passionnant à venir.