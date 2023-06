Trafic toujours perturbé à l'aéroport de Genève en raison d'une grève

Par Euronews avec AFP

Une partie du personnel de l’aéroport a prolongé une grève historique jusqu'à samedi pour protester contre une nouvelle politique salariale.

Bien que fortement perturbé, le trafic aérien a repris vendredi à l'aéroport international de Genève, le deuxième de Suisse, bien qu'une partie du personnel de l'entreprise a prolongé une grève historique jusqu'à samedi pour protester contre une nouvelle politique salariale.

Grève historique

Cette grève historique des employés de l'entreprise publique, qui devait initialement s'achever à 08H00 GMT, a forcé à l'annulation et au report de dizaines de vols vendredi matin, la première journée des départs en vacances estivales.

Les atterrissages et décollages ont repris peu après 08H00 GMT car les aiguilleurs du sol, contrairement aux autres syndicalistes, ont repris leurs activités, a expliqué à l'AFP le porte-parole de Genève Aéroport Ignace Jeannerat. **Le trafic reste inférieur à

la moyenne, avec environ 10 à 14 avions par heure.

La grève reconduite

Les longues et nombreuses files d'attente à l'extérieur de l'aéroport, et à l'intérieur du bâtiment, canalisées par de nombreux policiers et des personnels de sécurité, témoignaient des nombreux retards.

Les syndicalistes - plusieurs dizaines - ont planté leurs drapeaux rouges devant la porte principale de l'aéroport, pour expliquer leurs revendications, entourés de grilles et d'un cordon de sécurité. "Je ne suis pas une variable d'ajustement économique", pouvait-on lire sur une banderole. La reconduction de la grève à samedi a été décidée après une rencontre entre la direction de l'aéroport et une délégation syndicale.

Il s'agit de la première grève concernant le personnel de l'aéroport employé selon un contrat de droit public au cours des 104 ans d'histoire de Cointrin, ont souligné les médias locaux.

Sur la période allant de janvier à mai, l'aéroport, qui compte plus de 1 000 employés, a accueilli près de 6,8 millions de passagers, selon les statistiques officielles.

AFP