Le sommet de l'Otan va "réaffirmer" que l'Ukraine deviendra membre de l'Alliance

Par euronews avec AFP

Les dirigeants des 31 États membres de l'Otan se retrouvent à Vilnius (Lituanie), les 11 et 12 juillet. L'Ukraine fera partie des principaux enjeux qui seront discutés au cours du sommet.

Les dirigeants des 31 pays membres de l'Otan vont "réaffirmer" lors du sommet de Vilnius la semaine prochaine que l'Ukraine deviendra un jour membre de l'Alliance, a déclaré vendredi le secrétaire général Jens Stoltenberg, sans toutefois donner d'indication de calendrier.

"Je m'attends à ce que nos dirigeants réaffirment que l'Ukraine deviendra membre de l'Otan et qu'ils s'unissent sur la manière de rapprocher l'Ukraine de son objectif", a indiqué le responsable norvégien lors d'une conférence de presse, sans s'avancer sur la formulation exacte qui pourrait être retenue.

"Nous sommes en train de nous consulter et de travailler sur la formulation exacte (qui) sera rendue publique quand nous nous serons mis d'accord", a-t-il dit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, attendu lors de ce sommet qui se tient à Vilnius les 11 et 12 juillet, réclame de l'Otan des engagements clairs sur une perspective d'adhésion une fois que la guerre déclenchée par la Russie sera terminée.

Les Alliés cherchent encore une ligne commune sur les garanties de sécurité qu'ils sont prêts à accorder à Kiev et sur l'invitation à l'Ukraine à rejoindre à terme l'Otan.

Au sommet de Vilnius se tiendra la première réunion du nouveau conseil Otan-Ukraine. Il "sera formé des 31 alliés de l'Otan et de l'Ukraine", a déclaré Jens Stoltenberg, soulignant que "cela rapprochera l’Ukraine de l'Otan".

"Moscou a semé la mort et la destruction au cœur de l’Europe, en essayant de détruire l’Ukraine et de diviser l’Otan", a souligné Jens Stoltenberg. "Le sommet (...) enverra un message clair: l’Otan est unie et l’agression de la Russie ne paiera pas", a-t-il martelé.

Volodymyr Zelensky doit rencontrer vendredi en début de soirée à Istanbul son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, dernière étape de sa tournée internationale visant à obtenir davantage d'armes occidentales et le soutien des Alliés pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan.

Avant son invasion de l'Ukraine, la Russie avait émis comme ligne rouge l'intégration de son voisin à l'alliance, que le Kremlin considère comme une menace pour sa souveraineté.