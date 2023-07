The Cube : vrai-faux défi mortel sur TikTok

Par Sophia Khatsenkova (adapté de l'anglais)

Tik Tok a-t-il encouragé les défis stupides et dangereux de saut de bateau en mouvement ? Pour euronews, Sophia Khatsenkova démêle une fois de plus le vrai du faux.

De nombreuses personnes sont-elles mortes après avoir sauté d'un bateau à grande vitesse dans le cadre d'un défi TikTok mortel ?

Vous avez probablement vu de nombreux médias mettre en garde les parents contre cette dangereuse tendance estivale. Mais est-ce vrai ?

De nombreux médias internationaux ont rapporté qu'au moins quatre personnes étaient mortes dans l'État américain de l'Alabama alors qu'elles tentaient de relever un dangereux défi en bateau sur la plateforme de médias sociaux TikTok

Tout a commencé avec cette interview sur ABC News de Jim Dennis, le capitaine d'une organisation bénévole de premiers intervenants en cas d'urgence et de catastrophe naturelle.

Voici ce que le témoin a raconté : "Ils faisaient un défi TikTok. Malheureusement, certains ont été enregistrés sur vidéo. Ils pensaient faire quelque chose d'amusant, mais cela leur a coûté la vie".

Mais la principale agence de sécurité publique de l'Alabama a démenti, tweetant que les informations données dans l'interview n'étaient pas vraies

"La division de la patrouille maritime de l'Alabama Law Enforcement Agency (ALEA) ne dispose d'aucun enregistrement de décès liés à la navigation de plaisance ou à la marine en Alabama qui puisse être directement lié à TikTok ou à une tendance sur TikTok."

Cette autorité publique a cependant précisé qu'une personne avait bel et bien été mortellement blessée après avoir sauté d'un bateau en mouvement en 2020 et qu'un cas similaire s'était produit en 2021, mais qu'aucun des deux décès n'a été lié à TikTok.

Nous avons donc contacté TikTok et l'entreprise nous a répondu qu'aucun défi de saut de bateau n'avait jamais été en vogue sur la plateforme.

De son côté, Jim Dennis s'est rétracté, affirmant que les médias avaient exagéré la portée de son interview.

Mais que se cache-t-il derrière cette désinformation ?

Nous avons posé la question à Elizabeth Losh, qui a étudié les tendances TikTok. Voici son avis : "Je pense qu'il y a eu une sorte de malentendu sur ce qu'est un défi TikTok en général. Ils n'ont pas tendance à être dangereux et il y a une tendance à diaboliser cette plateforme et à l'associer à un comportement risqué, alors que la plupart des défis sont plutôt inoffensifs et impliquent des choses comme la danse."

Ce n'est pas la première fois que des plateformes de médias sociaux sont accusées de promouvoir de faux défis.

Vous vous souvenez peut-être du défi Momo en 2019, où cette image effrayante serait apparue sur l'écran du téléphone portable d'un enfant et l'aurait poussé à se suicider.

Cela a provoqué une panique morale dans le monde entier, mais cette information s'était finalement avérée fausse.