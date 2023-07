Guerre en Ukraine : un exercice militaire russe mené en mer Noire, des missiles antinavires tirés

Par Euronews avec AFP

Un "exercice" militaire a été conduit par les forces russes dans le nord-ouest de la mer Noire annonce Moscou ce vendredi matin. Des missiles antinavires ont été tirés pour abattre une cible en mer.

La tension monte d'un cran en mer Noire. Ce vendredi, la Russie a fait savoir que son armée avait mené des exercices militaires au nord-ouest de cette zone maritime. Selon le ministère russe de la Défense, plusieurs navires ont tiré des missiles de croisière "sur un bateau cible dans la zone d'entraînement au combat".

Dans la nuit de mrecredi à jeudi, Moscou a également ciblé plusieurs infrastructures portuaires ukrainiennes à Odessa et Mykolaïv. Selon les autorités locales, près de 60 000 tonnes de céréales ont été détruites. Au moins trois personnes sont mortes et plus de vingt autres ont été blessées.

Après s'être retirée de l'accord sur les céréales ukrainiennes, la Russie considère désormais les bateaux se rendant vers l'Ukraine comme de "potentiels bateaux militaires", et les pays dont ils battent le pavillon comme parties prenantes au conflit.

Cet accord, négocié en juillet 2022 sous l'égide de la Turquie et l’ONU, est crucial pour l’alimentation mondiale. Près de 33 millions de tonnes de céréales ont pu quitter les ports ukrainiens en un an.