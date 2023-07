Le chanteur de jazz américain Tony Bennett est mort à 96 ans

Par Euronews avec AFP

Atteint de la maladie d'Alzheimer, le chanteur avait récemment relancé sa carrière lors d'un duo avec Lady Gaga.

Il était le dernier des grands crooners américains. Tony Bennett, est mort ce vendredi 21 juillet, selon des médias américains. Il avait 96 ans.

Le chanteur, qui comptait parmi ses admirateurs Frank Sinatra ou encore Amy Winehouse, a marqué la scène musicale pendant plus de sept décennies au cours desquelles il a réalisé plus de 70 albums et remporté une vingtaine de Grammy Awards.

Il s'est éteint chez lui, après un long combat avec la maladie d'Alzheimer. Plusieurs fans ont déposé des gerbes de fleurs sur son étoile sur le Walk of Fame à Los Angeles.