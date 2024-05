Le pacte vert pour l'Europe et d'autres expressions à la mode font couler beaucoup d'encre dans la bulle bruxelloise, mais comment ces choses affectent-elles réellement les citoyens de l'UE dans leur vie quotidienne ?

Les élections européennes approchent et, avec elles, les critiques habituelles liées au manque d'intérêt de la part des électeurs.

L'Union européenne est un colosse, impliqué dans tellement de choses que même les plus fervents partisans de la politique ont du mal à suivre.

À l'approche des élections de juin, attendez-vous à des campagnes musclées de la part des institutions et à des discours de politiciens qui vous expliqueront pourquoi vous devriez voter.

Mais parfois, présenter un exemple simple peut être le moyen le plus efficace de mettre en évidence l'impact de l'UE sur nos vies.

Les zones à faibles émissions, quèsaco ?

Les transports et l'organisation de nos villes sont un exemple d**'initiative de l'UE qui touche la majorité des Européens.**

Si vous avez voyagé à travers l'Europe ces dernières années, vous êtes probablement tombé sur des autocollants circulaires aux couleurs vives sur les pare-brises des voitures.

Les petites vignettes sont de plus en plus courantes et indiquent l'état environnemental d'un véhicule pour prouver que son propriétaire est autorisé à circuler dans la zone.

Ils font partie de programmes de zones à faibles émissions qui visent à empêcher les voitures les plus polluantes d'entrer en ville afin d'améliorer la qualité de l'air. Habituellement, cela se fait en facturant des frais pour l'entrée de ces véhicules (qui sont pour la plupart des voitures anciennes) ou en les interdisant purement et simplement.

Nombre de ces zones sont financées par l'UE et sont le résultat de la législation de l'UE.

Pourquoi les zones à faibles émissions sont-elles controversées en Europe ?

Les zones à faibles émissions sont également devenues un champ de bataille politique dans certains États membres, où la « liberté personnelle » est confrontée au « bien commun ».

« Le récit a été détourné », explique Carmen Duce, coordinatrice espagnole de la campagne Clean Cities.

Elle affirme que malgré l'opposition, les données scientifiques sont claires : la qualité de vie des gens peut être améliorée grâce à des zones à faibles émissions.

La pollution de l'air tue des milliers de personnes chaque année

97 % des citoyens de l'UE vivant dans des zones urbaines sont exposés à une pollution de l'airsupérieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé.

S'exprimant lors d'une conférence sur les villes saines à Bruxelles la semaine dernière, Zorana Jovanovic Andersen, professeur d'épidémiologie environnementale à l'université de Copenhague, a mis en lumière les impacts sanitaires de cette situation.

Plus de 300 000 décès prématurés sont causés par la pollution de l'air en Europe chaque année. La mauvaise qualité de l'air est également responsable de 20 à 25 % des décès dus à des maladies cardiovasculaires et de 10 % des cas de cancer du poumon.

C'est avant d'examiner ses liens avec l'inflammation du cerveau et les preuves de plus en plus nombreuses entre une mauvaise santé mentale et une mauvaise qualité de l'air.

En outre, l'un des groupes les plus touchés est celui des personnes âgées, de sorte qu'une population vieillissante est une population vulnérable.

Compte tenu de ces impacts sanitaires et environnementaux, l'UE n'a cessé de légiférer dans ce domaine.

C'est là que nous pouvons commencer à établir le lien entre la législation et la réglementation au niveau de l'UE avec leur impact sur la vie quotidienne.

Comment l'UE légifère-t-elle ?

Le bloc a introduit sa première directive sur la qualité de l'air pour résoudre ce problème en 1980. Au fil des ans, de nouvelles directives ont été introduites pour lutter contre d'autres polluants et pour mettre à jour et renforcer les normes de qualité de l'air et les exigences de surveillance, y compris une nouvelle version adoptée la semaine dernière.

Les directives fixent certains objectifs finaux ou cibles juridiquement contraignants, mais les États membres disposent d'une certaine flexibilité quant à la manière dont ils les atteignent.

C'est par le biais de ces lois que les limites relatives aux polluants ont été fixées.

Les États membres ont joué un rôle dans la négociation de la récente version après qu'elle ait été suggérée pour la première fois par la Commission européenne. Le Parlement européen a également participé au processus.

Une fois les directives adoptées, les États membres sont tenus de prendre les règles et de les intégrer à leur propre législation nationale, de les mettre en œuvre, de s'assurer qu'elles sont conformes et de rendre compte à l'UE de la manière dont ils ont mis en œuvre la directive.

Dans le cas des zones à faibles émissions, elles ont été intégrées à de nombreux plans de qualité de l'air que les États membres ont été contraints de créer alors que le bloc tente de lutter contre la pollution.

Pourquoi une ville espagnole démantèle-t-elle des pistes cyclables ?

L'Espagne est l'un des pays qui s'est vraiment penché sur cette mesure pour lutter contre la pollution. Afin de respecter les objectifs de l'UE, elle a adopté une loi sur le climat en 2021 qui oblige chaque ville de plus de 50 000 habitants à introduire une zone à faibles émissions.

Rassemblement en faveur des zones à faibles émissions à Madrid en 2019. AP Photo

Le pays a reçu 1,5 milliard d'euros de financement de l'UE pour aider à la mise en œuvre de ces zones et à la transformation durable des transports.

Mais la route n'a pas été facile.

La plupart des villes ne s'y sont toujours pas conformées malgré les menaces de financement et certaines municipalités freinent leurs plans. L'un d'eux est même allé jusqu'à démonter les pistes cyclables récemment installées pour mieux accueillir les voitures. Cela a conduit la Commission européenne à ouvrir une enquête préliminaire sur une éventuelle utilisation abusive de fonds.

« La droite et l'extrême droite utilisent la voiture comme symbole de leur conception de la liberté », affirme Duce.

La résistance n'est cependant pas qu'un phénomène espagnol. L'introduction de zones à faibles émissions a également suscité des protestations en Belgique et en Allemagne.

Les opposants affirment que les amendes toucheront le plus durement les plus pauvres et que ces zones constituent une atteinte aux libertés individuelles.

D'une certaine manière, il s'agit d'un microcosme de la réaction suscitée par le Pacte vert pour l'Europe alors que le continent se prépare pour les élections européennes.

Alors que les citoyens continueront de plaider pour et contre les zones à faibles émissions, leur mise en œuvre est un exemple clair de l'influence que l'UE peut avoir au niveau national, local et personnel.